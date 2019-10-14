初創發展養老金管理 鼓勵年輕人儲蓄

最低投資金額5澳元

公司最初推出的養老金產品Spaceship Super，第二階段推出的投資手機應用程式「Spaceship Voyager」，一共提供2種投資組合，「Universe Portfolio」追蹤全球100家科技公司，「Index Profolio」就追蹤澳洲及全球合計200間公司，投資結餘達5000澳元或以上就會收取年手續費0.05%。

Andrew Moore指出，由於澳洲的薪金可選擇以周或雙周計，年輕人儲蓄概念不強，因此產品亦可選擇每周、隔周或每月自動投資，幫助他們儲蓄。他又指出，不少用家反映，希望可投資環保、可持續發展相關的股票，下一步或會推出該類的投資組合。