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維港投資涉足澳洲5初創 澳政府大力發展科研 協助商業化

【明報專訊】澳洲政府大力發展科研，同時亦致力將技術商業化，過去曾致力發展無線網絡、塑膠鈔票等的澳洲國營科研機構聯邦科學暨工業研究院（CSIRO），在2017年成立Main Sequence Ventures（MSEQ）管理旗下的創新基金，不少項目更是與近年積極投資科研領域的「超人」李嘉誠旗下維港投資一同投資，上至小衛星通訊方案，以至人工智能、量子電腦等領域亦有涵蓋（見附表）。

明報記者 蕭嘉聰

MSEQ有別於其他創投基金，成立主旨是希望令澳洲的公共研究更有價值，因此參投的初創企業需符合6個投資主題，例如是「養活100億人」，基金成立至今一共投資20家公司，其合伙人Phil Morle指出，MSEQ的投資周期長達10年，希望初創可以更深入地解決世界現有的問題。

Q-CTRL攻量子電腦技術

初創企業Q-CTRL成立於2017年，維港投資及MSEQ均有投資，創辦人Michael Biercuk成立公司前是一名大學教授，MSEQ合伙人Phil Morle形容，隨着量子電腦技術更趨成熟，正是Q-CTRL成立的時機。Q-CTRL首席量子控制工程師Michael Hush表示，Q-CTRL不會製造量子電腦的硬件，而是透過其解決方案，令量子位元（qubit）更加穩定，減低量子電腦的誤差敏感度。Michael Hush續指出，雖然公司市場較細，技術應用初步，不過相信未來5年在金融科技、能源、量子化學等領域均可應用公司的技術。

Q-CTRL上月完成A輪融資

Q-CTRL上月宣布完成A輪融資，獲澳洲最大的創業投資基金Square Peg Capital，以及Sierra Ventures，投資2200萬澳元（約1.17億港元），維港投資及MESQ亦有參與。

Fleet發展小衛星通訊方案

另一家維港投資近月投資的初創企業Fleet則是透過小型衛星（NanoSatellites），使用低功率廣域網路(LPWAN）LoRA，接收距離達15公里的資訊，連接物聯網科技，將訊號傳至用家。公司位於阿德萊德，當地設有一個地面基地，至今已發射4顆人造衛星。公司聯合創辦人及行政總裁Flavia Tata Nardini表示，技術可應用在水產業、能源行業等，客人來自澳洲、歐洲以至是美國，希望未來可增至7顆人造衛星，並在未來數年達至盈利。

相關字詞﹕李嘉誠基金會 李嘉誠 維港投資 澳洲

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