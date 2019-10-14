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越秀交通潘勇強：製造業中部崛起 擬60億購湖北高速

【明報專訊】主要從事投資、經營及管理高速公路的越秀交通(1052)，自2009年積極併購優質項目以來，「立足廣東省、進軍中西部」的戰略佈局已逐步成形，盈利及派息穩步上揚，屬不少基金的愛股，過去10年股價倍翻後，現價息率仍接近6厘。集團副總經理潘勇強表示，目前看好人口逾7000萬的湖北省製造業中部崛起，帶動周邊地區發展和運輸需求的商機，擬斥資60億元(人民幣，下同)收購當地3條高速公路，投資回報率料接近一成。

邦德資產管理首席投資主管梁江第218期(9月30日出版)的封面故事表示，旗下基金的投資組合傾向持有一些公用股，因業務比較穩定，可預見性強，股價可能每年只升3%至5%，加上派息率有5厘，每年累積回報便達8%至10%，而越秀交通便符合上述選股要求。在過去兩星期越秀股價上升2.1%，跑贏恒指只有1.3%的升幅。

截至今年6月底止，越秀交通所投資及經營的收費公路及橋樑項目合共12個，其中高速公路項目10個，高速橋樑項目2座。

7月委李峰任董事長 併購經驗豐富

值得注意的是，越秀交通於7月22日宣布易帥，委任李鋒為董事長，他此前為母公司越秀集團首席資本運營官，在收購合併及企業融資業務方面擁有的專業知識及豐富經驗。越秀交通當時指李峰將會與集團總經理合作無間地繼續推動本公司現有的業務發展戰略。

在上述人事變動不足兩個月，集團便展開大型收購，上月12日公布，斥資約60億元向越秀集團收購在湖北省經營3個收費公路項目，包括漢蔡高速(67%)、漢鄂高速(100%)及大廣南高速(90%)的權益。收購完成後，越秀交通控股的收費里程勁升58.7%至534.9公里，收費公路加權平均剩餘經營期限將從17.2年延長至19.1年，影響重大。

現擁4條中部高速公路 貢獻逾半收入

越秀交通副總經理潘勇強上周五接受本港媒體訪問，詳細介紹集團作出上述收購的原因。他表示，集團早於10年前已看好內地中部城市製造業崛起，「隨着東部沿海城市的城市化、金融化及產業升級，製造業在當地要取得勞動力的價格愈來愈高，結果是製造業要向湖北、河南、湖南等勞動力大省轉移」，為中部城市高速公路行業帶來的發展機會，先後收購湖北漢孝高速、湖南長株高速、河南尉許高速及湖北隨岳南高速，至今回報理想。

今年上半年中期業績報告顯示，越秀交通上述4條中部地區的高速公路收入及毛利分別達7.3億元和5.1億元，對整體控股項目的貢獻均超過五成。

武漢7條出城高速 越秀交通佔3條

潘勇強介紹，越秀交通今次收購的漢蔡高速和漢鄂高速，是湖北省省會武漢市7條出城放射線(即連接武漢市與其他城市的高速公路)的其中兩條，連同早於2010年已收購的漢孝高速，集團將擁有7條出城高速公路中的其中3條的特許經營權。

至於今次收購的第三條高速公路大廣南高速，縱向連接湖北省和江西省，並為大廣高速的南段，而大廣高速從黑龍江省的大慶起，止於廣東省的廣州，是繼京珠高速公路後另一條貫穿內地南北的主要通道。大廣南高速的收費里程約為107.1公里，與集團現有的公路相比，將超越隨岳南高速，成為集團現有最長的高速公路。

 現股息率近6厘 擬維持派息政策

在中部六省中，越秀交通是次選擇加碼投資湖北省高速公路項目，潘勇強分析：「湖北省的人口逾7000萬人口，武漢市亦逾1000萬，武漢市的最大汽車企業是東風，其整車產量近年一直上升，現在已達130萬輛，下一個目標是200萬輛，而格力(深：000651)的全球11大生產基地之一也落戶在武漢，以內銷為主。

另外，內地中大型城市的發展趨勢是「雙機場」，例如北京在首都機場之外，上月亦啟用大興國際機場，武漢市近年與鄰近的鄂州市經濟密切融合，近年一直有「武鄂同城」的說法，隨着鄂州市的新機場預計於2021年投入服務，它作為亞洲首個貨運專用機場，提供服務於電子商貿的快遞高端運輸，可望帶動周邊地區的發展和運輸需求。」

財務數據方面，潘勇強指出，越秀交通是次收購湖北省3個高速公路項目的內部回報率(Internal Rate of Return、IRR)為9.4%，與集團現有12個項目的IRR相若；他又說，是次收購主要以內部財務資源及銀行併購貸款支付，整體融資成本僅約5%，無意配股集資。

以上周五收市價6.83元計，越秀交通息率近6厘，潘勇強表示，集團的股息政策不會因為是次收購而改變，擬維持40%至50%之間的派息比率。

[封面故事]

相關字詞﹕武鄂同城 武漢市 湖北省 中部崛起 越秀交通(1052)副總經潘勇強

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