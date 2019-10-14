晨星亞洲Dan Baker：減價戰降溫 看好中移動

總理李克強在2015年5月13日國務院會議明確促進「提速降費」後，跟着每年政府工作報告均再提及，作為國企的中資電訊股自然緊跟國策，故此它們需要巨額投資改善網絡，又要向用戶減收數據費用，面對資本開支增加及收入增長放緩（甚至減少）的雙重壓力，中移動、中聯通（0762）及中電信（0728）自2015年第二季以來股價大跌三至四成（見圖2），表現堪稱慘不忍睹。

Baker在專訪中分析，去年及今年上半年中資電訊股的減價力度尤其大，例如數據收費在去年按年大減60%後，今年上半年再大減50%，此舉亦令業績受壓，「其他營運商大幅減價搶奪市場佔有率，即使中移動原先不願意減價，亦被逼跟隨割價，結果盈利備受打擊」。

上半年收入盈利齊跌 與亞洲同業看齊

事實上，中移動上半年營業額便按年下跌0.6%至3894億元（人民幣．下同），其中通信服務收入下降1.3%至3514億元，盈利跌幅更大，下降14%至561億元。Baker表示，流動電話收費下調令營運商業績受壓，不是中國獨有、而是亞洲的普遍現象，在該行研究位於中國、日本、韓國及新加坡的11家電訊公司，僅有3家在今年次季流動電話服務收入錄得增長。

不過，中資電訊股最壞的時間有機會已過去。Baker指出，中移、聯通及中電信上月已向新客戶調整收費計劃，同一金額的月費，由過往可以無限數據上網，轉為限量數據上網，「也就是說，當內地消費者用盡計劃上限的數據後，若希望繼續使用更多數據，便需要向電訊營運商額外付錢，這樣可以增加營運商的收入」。

上月起變限量數據上網 營運商收入料回升

Baker預測，由於中資電訊股上月始開始調整收費計劃，7月及8月仍面對較大的減價壓力，故上季業績料不會理想；不過，他相信，限量數據計劃的出現，意味營運商減價競爭情况將改善，整體營商環境改善，故該行預測中移動明年營業額將可止跌回升，有利盈利表現。

根據Baker的分析，中資電訊股放緩減價競爭的步伐，同時符合國策及股東利益。他解釋，假如營運商繼續再像去年般大減數據收費60%，即使擁有大量現金及資產負債表穩健的中移動仍可繼續支撐，但規模較小的聯通及中電信便會承受較大壓力，會打擊後兩者投資5G的意欲及能力；相反，若日後三大中資電訊股的減價壓力均放緩，它們料可更積極投資5G，「中國需要更有效率的電訊網絡，這需要由營運商來投資」。

中移估值最吸引 進取可吼聯通

值得注意的是，聯通及中電信於9月9日公布簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》。根據該協議，聯通將與中電信在全國範圍內合作共建一張5G 接入網絡，雙方劃定區域，分區建設，各自負責在劃定區域內的5G網絡建設相關工作，誰建設、誰投資、誰維護、誰承擔網絡運營成本。5G 網絡共建共享採用接入網共享方式，核心網各自建設，5G 頻率資源共享。聯通提到，是次合作有助於降低5G 網絡建設和運維成本，雙方互利共贏。

Baker總結說，以上周五收市價計，中移動預測市盈率僅11倍，預測息率逾4厘，在中資電訊股屬最吸引，且低於全球同業平均水平，故此該行認為中移動值得看好。較進取則可留意聯通，因為該股財務槓桿較高（編按：聯通總負債／股東資金比率為72%，中移動則僅45.6%），比中移動更受惠於內地電訊業營商環境好轉，「目前聯通的預測市盈率達15倍，比中移動的11倍高，便顯示市場預期聯通比中移動將有更明顯的改善」。

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