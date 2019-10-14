專家教路 減息周期尋高息投資

【明報專訊】本港政治局勢緩和，憧憬中美貿易戰局部和解，並期待美國月底減息，恒指上周回升487點；今期封面故事訪問景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林及晨星投資管理（亞洲）股票研究總監Dan Baker分析是次減息周期的投資機會。胡嘉林指出，美國經濟有轉弱迹象，聯儲局月底料再減息，目前他看好亞洲美元債券；Baker指中資電訊股減價戰上月開始緩和，中移動（0941）屬穩中求勝之選。另外，越秀交通（1052）屬近年備受基金追捧的高息股，副總經理潘勇強今期會親述集團投資前景。
景順胡嘉林：美經濟轉弱 月底料再減息
中原集團主席施永青在上期封面故事專訪中分析，本港局勢最惡劣的情况料已過去，他亦透露自己早前已買入一些港股；結果上周本港局勢的確轉趨緩和，加上市場憧憬中美貿易談判可達暫時協議，恒指全周回升487點或1.89%，屬過去4星期以來最佳表現。
在港股上周五收市後，外圍更出現不少好消息，當晚美國聯儲局公布將於明日（15日）起重啟購買美國政府票據，直至明年第二季，期內每月買債規模達600億美元，目標是確保銀行體系內資金充裕。雖然聯儲局主席鮑威爾早於上周三已經透露快將再次買債，以避免貨幣市場再次出現上月的資金緊張情况，但當局在短短兩日後便落實計劃，行動之快，仍令不少投資者感到意外。
隔夜回購利率急升 意味美經濟生病
景順胡嘉林上周接受傳媒訪問，介紹該行即將公開發售的「景順2022到期亞洲債券基金」，該基金主要投資亞洲美元債券，投資年期約2.5年。他認為，目前的宏觀環境是推出該基金的好時間，因為從上月中旬美國隔夜回購利率（overnight repo rate）一度高見近10厘，逼使紐約聯儲銀行連續多日向市場投放資金可見，美國經濟已經有出現問題的徵狀，料聯儲局將會進一步放水刺激經濟，包括在本月底進一步減息0.25厘，利好美國以至亞洲債市。
「雖然聯邦基金利率下端僅1.75厘，但上月美國隔夜回購利率曾升至近10厘，這是一個病徵，代表美國經濟需要更多的流動性。例如某人突然覺得喉嚨痛，雖然他仍然行動如常，甚至可以運動，但喉嚨痛始終反映他的身體出現某些問題，若不及時處理隨時由小病變大病。正正因為美國隔夜回購利率的市場生病了，聯儲局才會需要每日向它釋放流動性，我相信這個病徵會維持，故當局亦需要繼續減息」。
回購利率比HIBOR更準確反映市場實况
一般讀者可能不太熟悉，美國隔夜回購利率是如何操作的，胡嘉林解釋，它是美國所有商業銀行及大型貨幣市場基金之間的拆借利率，屬非常重要的資金成本指標，甚至比香港銀行同業拆息（HIBOR）更能準確反映市場實况：「HIBOR是怎樣計算出來呢？它反映10多間本港銀行心目中在同業拆借的合理利率，由香港銀行公會收集有關數據，刪除最低及最高的利率，再把其餘利率取一個平均數計算出來的，所以HIBOR只是經調查得出來的利率，不代表甲銀行一定可以HIBOR向乙銀行拆借。」
「作為比較，美國隔夜回購利率是『實牙實齒』做出來的數據，是當地所有商業銀行及大型貨幣市場基金互相拆借所得出來利率，是真金白銀交易的結果，很有指標性。至於隔夜利率，則是最短期、最敏感、流動性最好的利率，交易量亦很大，如果經濟出現病徵，會由隔夜利率急升率先反映出來。」
貿戰令企業投資轉弱 美國經濟病因
至於美國經濟有何問題令隔夜回購利率急升呢？胡嘉林估計，中美貿易戰是關鍵原因，「症狀是有先後次序的，首先是美國企業因為貿易戰而不敢投資，跟着是美國製造業經理採購指數（ISM）變差，可見壞情况已開始蔓延，日後其他經濟環節亦可能受不利影響，所以隔夜回購利率才會急升，反映美國金融市場短期流動性不足。」事實上，紐約聯儲銀行所編製的未來12個月衰退指數上月報14.51點，是2008年金融海嘯以來最高（見圖1）。
記者估計，正正由於美國經濟出現病徵，總統特朗普才急於在上周末與中國達成初步的首階段貿易協議，暫停在明天（15日）開始向中國產品加徵關稅。胡景林則認為，中美兩個大國正在展開漫長的政治角力，即使有任何的協議出台，市場仍會繼續觀望，「大家也知道特朗普（善變）的特性，我相信投資者寧願睇定啲先」。