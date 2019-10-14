專家教路 減息周期尋高息投資

景順胡嘉林：美經濟轉弱 月底料再減息

中原集團主席施永青在上期封面故事專訪中分析，本港局勢最惡劣的情况料已過去，他亦透露自己早前已買入一些港股；結果上周本港局勢的確轉趨緩和，加上市場憧憬中美貿易談判可達暫時協議，恒指全周回升487點或1.89%，屬過去4星期以來最佳表現。

在港股上周五收市後，外圍更出現不少好消息，當晚美國聯儲局公布將於明日（15日）起重啟購買美國政府票據，直至明年第二季，期內每月買債規模達600億美元，目標是確保銀行體系內資金充裕。雖然聯儲局主席鮑威爾早於上周三已經透露快將再次買債，以避免貨幣市場再次出現上月的資金緊張情况，但當局在短短兩日後便落實計劃，行動之快，仍令不少投資者感到意外。

隔夜回購利率急升 意味美經濟生病

景順胡嘉林上周接受傳媒訪問，介紹該行即將公開發售的「景順2022到期亞洲債券基金」，該基金主要投資亞洲美元債券，投資年期約2.5年。他認為，目前的宏觀環境是推出該基金的好時間，因為從上月中旬美國隔夜回購利率（overnight repo rate）一度高見近10厘，逼使紐約聯儲銀行連續多日向市場投放資金可見，美國經濟已經有出現問題的徵狀，料聯儲局將會進一步放水刺激經濟，包括在本月底進一步減息0.25厘，利好美國以至亞洲債市。

「雖然聯邦基金利率下端僅1.75厘，但上月美國隔夜回購利率曾升至近10厘，這是一個病徵，代表美國經濟需要更多的流動性。例如某人突然覺得喉嚨痛，雖然他仍然行動如常，甚至可以運動，但喉嚨痛始終反映他的身體出現某些問題，若不及時處理隨時由小病變大病。正正因為美國隔夜回購利率的市場生病了，聯儲局才會需要每日向它釋放流動性，我相信這個病徵會維持，故當局亦需要繼續減息」。

回購利率比HIBOR更準確反映市場實况

一般讀者可能不太熟悉，美國隔夜回購利率是如何操作的，胡嘉林解釋，它是美國所有商業銀行及大型貨幣市場基金之間的拆借利率，屬非常重要的資金成本指標，甚至比香港銀行同業拆息（HIBOR）更能準確反映市場實况：「HIBOR是怎樣計算出來呢？它反映10多間本港銀行心目中在同業拆借的合理利率，由香港銀行公會收集有關數據，刪除最低及最高的利率，再把其餘利率取一個平均數計算出來的，所以HIBOR只是經調查得出來的利率，不代表甲銀行一定可以HIBOR向乙銀行拆借。」

「作為比較，美國隔夜回購利率是『實牙實齒』做出來的數據，是當地所有商業銀行及大型貨幣市場基金互相拆借所得出來利率，是真金白銀交易的結果，很有指標性。至於隔夜利率，則是最短期、最敏感、流動性最好的利率，交易量亦很大，如果經濟出現病徵，會由隔夜利率急升率先反映出來。」

貿戰令企業投資轉弱 美國經濟病因

至於美國經濟有何問題令隔夜回購利率急升呢？胡嘉林估計，中美貿易戰是關鍵原因，「症狀是有先後次序的，首先是美國企業因為貿易戰而不敢投資，跟着是美國製造業經理採購指數（ISM）變差，可見壞情况已開始蔓延，日後其他經濟環節亦可能受不利影響，所以隔夜回購利率才會急升，反映美國金融市場短期流動性不足。」事實上，紐約聯儲銀行所編製的未來12個月衰退指數上月報14.51點，是2008年金融海嘯以來最高（見圖1）。

記者估計，正正由於美國經濟出現病徵，總統特朗普才急於在上周末與中國達成初步的首階段貿易協議，暫停在明天（15日）開始向中國產品加徵關稅。胡景林則認為，中美兩個大國正在展開漫長的政治角力，即使有任何的協議出台，市場仍會繼續觀望，「大家也知道特朗普（善變）的特性，我相信投資者寧願睇定啲先」。

明報記者 葉創成

[封面故事]