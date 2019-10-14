粵官：澳門證交所方案已報中央

塑造「離岸人幣納斯達克」

對於有可能在今年底回歸20周年時建立澳門證券交易所，澳門金管局回應表示，為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，澳門金管局已委託國際顧問公司對此展開研究，目前相關工作仍在研究階段。截至今年10月，澳門人民幣存款為495.01億元，仍低於香港及倫敦。

澳門金管局表示，考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，要有所突破必須充分了解自身的優勢。可行研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據中國對大灣區的戰略部署作整體考慮。何曉軍又指出，現時廣東省有600家上市公司，但有4.5萬家國家級高新技術企業，上市公司的數量只佔全省國家級高新技術企業的1.8%左右，所以深交所和上交所完全不能滿足未上市公司的需求，廣東省要利用中證監給予的政策，進一步把廣東的明星科技企業篩選出來，讓更多企業上市。

此外，何曉軍還表示，廣州期貨交易所已經在部門徵求意見，估計今年底之前有可能獲批。如落實，將會是26年以來，中證監開放第一個跟綠色和碳排放相關的期貨交易所，何曉軍料這會讓廣東以及粵港澳大灣區金融創新走得更快。