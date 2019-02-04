瑞銀料中國第3季GDP「穿6」

指明年第2季前難回升

瑞銀首席中國經濟學家汪濤於報告中指出，隨着美國9月起對部分中國出口加徵新關稅，預料內地出口或進一步走弱，雖然中美兩國繼續展開談判，但不明朗因素仍多，相信2020年美國總統大選前，中美能否就貿易達成協議令人懷疑。而通脹方面，豬肉價格持續上升或會推高居民消費價格指數（CPI），工業生產者出廠價格指數（PPI）通縮則可能加劇。該行進一步估計，中國今年第四季或明年首季GDP增長會進一步放緩，預料到明年第二季才會適度回升。汪濤又預期，人行今年內及明年分別再降準50及100個點子（100個點子等於1％）。

高盛則預期中國第三季GDP增長放緩至6%，9月通脹就有機會升至3%，這樣的數據政好反映了中央現時面對的難題，認為透過寬鬆措施支撐增長確有吸引力，但亦要關注對通脹所帶來的風險。高盛表示，基於通脹的限制，進一步寬鬆措施空間有限，整體而言，往後經濟增長或面對更大的下行風險。

花旗料第4季將再降準

花旗則對中國第三季GDP表現較為樂觀，估計有6.1%，不過並不預期第四季會回升，主要由於中美貿易摩擦的不明朗並無消退，預料雙方在2020年美國總統大選之前不會達成貿易協議，貿易壓力將會持續。花旗又估計，內地會進一步推出貨幣及財政政策，預料第四季會再下調存準金率，以維持市場適度流動性。

中金：新一輪關稅打擊出口

就連中資券行也不看好內地經濟，中金指縱使9月工業生產增速有望溫和回升，可是不足以扭轉第三季度GDP減速趨勢，預料第三季增長速度放緩至6%；又預期9月社會消費品零售額大致平穩，惟新一輪加徵的關稅在9月生效，出口增長速度會進一步放緩。