陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管

陳茂峰表示，在2008年金融海嘯以後，因為行政成本原因，現時不少大型基金公司已不接受個人名義直接持有離岸資產，若託管人也是離岸註冊的公司，資產便是配置在海外。美股也是港人其中一個主要投資的海外資產，陳茂峰指出，資產以美國的代名人持有，則已可轉離本港。

本地託管人受《緊急法》規管

本報以客戶身分，向在港提供美股買賣的美資證券行查詢，盈透證券（Interactive Broker）表示，本港客戶的現金和證券資產，會託管在香港的公司。嘉信（Charles Schwab）、德美利（TD Ameritrade）和第一證券（Firstrade）的本港客戶資產，則是託管在美國境內。

指港元受衝擊機會不大

至於近日離岸資產查詢，陳茂峰表示與1997年前相比目前仍是少數，客戶將港元轉換至外幣有明顯增加，而資金仍存在香港的銀行，不過陳茂峰認為，港元受衝擊的機會不大。