陳茂峰：離岸註冊基金 才可免受《緊急法》規管

【明報專訊】特區政府本月初引用《緊急法》為《禁蒙面法》立法，因為條例亦賦予行政長官權力，可控制任何資產，有意見憂慮資產往後有機會被凍結。御峰理財董事總經理陳茂峰表示，港人投資離岸基金是其中一個將資金配置在國外的方法。不過他提醒，如果基金非以個人名義而是經託管人持有，若託管人是香港註冊公司，例如多數的本地銀行，資產仍會受《緊急法》規管。
陳茂峰表示，在2008年金融海嘯以後，因為行政成本原因，現時不少大型基金公司已不接受個人名義直接持有離岸資產，若託管人也是離岸註冊的公司，資產便是配置在海外。美股也是港人其中一個主要投資的海外資產，陳茂峰指出，資產以美國的代名人持有，則已可轉離本港。
本地託管人受《緊急法》規管
本報以客戶身分，向在港提供美股買賣的美資證券行查詢，盈透證券（Interactive Broker）表示，本港客戶的現金和證券資產，會託管在香港的公司。嘉信（Charles Schwab）、德美利（TD Ameritrade）和第一證券（Firstrade）的本港客戶資產，則是託管在美國境內。
指港元受衝擊機會不大
至於近日離岸資產查詢，陳茂峰表示與1997年前相比目前仍是少數，客戶將港元轉換至外幣有明顯增加，而資金仍存在香港的銀行，不過陳茂峰認為，港元受衝擊的機會不大。