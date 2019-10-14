開離岸戶口增 預約逾40日爆滿 匯豐開戶最「親民」 理財顧問籲留意當地風險

明報記者 歐陽偉昉

不少香港人會在海外投資物業和安排子女海外升學，因此銀行協助客戶在海外開戶並非新服務。不計開設中國內地戶口，現時本港有匯豐、渣打、花旗和星展銀行提供相關服務。其中以匯豐最為「親民」，任何匯豐個人客戶均可使用服務，開設澳洲、加拿大、新加坡、英國和美國等約30個國家和地區的海外戶口，不過某些地區或會要求客戶親身到當地辦理手續。申請人需提供確切開立海外銀行戶口原因，某些地區或會要求客戶提供額外文件作為支持開戶的理據。

部分地區要求提供開戶原因

收費方面，開戶要求分別為780萬元和100萬元的尚玉和卓越理財客毋須收費，開戶要求為20萬元的運籌理財客戶收費為800元，其他客戶則為1600元。值得注意的是，尚玉和卓越理財客戶的海外戶口不設最低結存要求，但其他客戶則需達到當地的要求。

其餘3家銀行只向高等級個人客戶提供服務，基本上都不另收費。花旗Citigold開戶要求為150萬元，開設美國和新加坡海外帳戶可在本港完成開戶，惟當地戶口需保持至少20萬美元資產。渣打和星展客戶使用服務，需持有開戶要求100萬元的帳戶，不過可開戶的地區中，僅有新加坡是主要的財富管理中心。四家銀行都可經網上渠道，調動資金進出本港，大部分客戶不需手續費（見表）。

匯豐職員：近期多了預約開戶

近期市民查詢海外開戶有所增加，本報以客戶身分向渣打查詢，該行職員透露，近日每天都接獲不少開設離岸戶口的查詢，倘客戶計劃開戶，要預約到渣打8家指定分行申請，未來40多個工作天的預約已滿，最快要兩個月後才可申請開戶。匯豐職員亦表示，近期有較多預約開戶，假如在上周預約，至20日以後才能開始開戶程序，一般而言尚玉和卓越理財客戶開戶需時10個工作天，其他客戶則要15個工作天。

張佩儀：留意部分地方有外匯管制

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，近兩個月港人查詢海外資產配置的查詢增加，以往主要通過投資海外資產基金，現在直接投資開始上升，以往也有不少港人在東南亞、歐洲投資物業和開戶，分散風險。不過張佩儀提醒，一些國家如馬來西亞，本身也有外匯管制，港人在海外購買物業、證券和保險時，應該了解當地的稅制，如資本增值稅和預扣稅，以及匯率、樓市、經濟環境等，明白當中的風險。