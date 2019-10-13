中美經貿打打談談 長遠或成常態

在全球經濟增長前景愈發黯淡，關稅升級造成的痛感日益顯現之時，中美都有推進磋商的意願。9月，美國製造業採購經理人指數（PMI）大幅下滑至47.8，連續兩個月縮水，創下2009年6月以來最低水平。對中國而言，磋商如能取得某些階段性成果，亦有助於提振市場信心，穩定外貿和經濟增長。

此前，中美已通過對部分商品進行加徵關稅排除等舉措，一定程度上互相釋放了善意，也稍稍紓緩了各自經濟的痛楚。當地時間9日下午，劉鶴在分別會見國際組織負責人和美國工商界代表時表示，中方「抱著極大的誠意而來」，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

10日磋商結束後，特朗普對白宮記者稱目前「進展順利」。但政治表態和實際結果或許並不會百分百合拍，本輪磋商結果仍有很大不確定性。就在磋商開始前夕，美方再出新的打壓政策，將28家中國機構和企業列入出口管制實體清單，並對中國涉疆官員實施簽證限制，中國外交部、商務部等部門在第一時間也予以了強烈回應。這雖然是美方談判前故意極限施壓的「套路」，但無疑使磋商局勢變得更加複雜。

關注存差異 磋商滿途荊棘

消息人士透露，中方有意在加大農產品購買力度等方面進一步釋放善意。但從美媒透露的消息來看，美方一些要價已超出了中國可接受的範圍，例如要求中國加速開放金融領域，立刻實現市場開放，而不是在數年內分期實施等。另據知情人士透露，此次磋商美方關注的核心問題是知識產權和強制性技術轉讓，而中國提出的談判議題卻把貿易平衡擺在首位。雙方關注點的差異，或許意味此次磋商將相當艱苦。

不過，經過一年多邊打邊談、打打談談，各界對中美貿易戰的長期性、複雜性已有更為務實的認知。達成協議也好，徹底破裂也好，繼續邊打邊談也好，一切皆有可能，一切都有很高不確定性，這很可能是今後中美經貿關係的新常態。

無論結果如何 市場應抱平常心

面對外部不確定性，中國官方已經多次強調要「集中精力做好自己的事」，並在以持續深化改革開放、改善營商環境等一系列行動實踐這原則，市場對經貿磋商的結果也應以平常心視之，這才是當下看待中美經貿關係正確的「打開方式」。

[馮其十 神州新形勢]