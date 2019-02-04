愛海頌兩天收800票 超額3.4倍

現居於鐵路沿線的霍先生表示，看好愛海頌擁雙港鐵站優勢，有意購入兩房戶自住，預算約700萬元。問及社會氣氛緊張，會否擔心未來樓價下調，他指樓價自今年初起已下跌一成，在地少人多的情况下，住屋需求強勁，即使樓價再調整，調整幅度也不會多。另一位參觀者陳先生（圖）則指，愛海頌價錢吸引，因子女將結婚，有急切需要，故協助子女上車。「單位購入自用，只要供得起就無問題，樓價升跌都擔心唔嚟。」

雲海別墅上載樓書 料招標出售

此外，新地（0016）旗下馬鞍山雲海2期洋房項目雲海別墅，於周五（11日）晚上低調地上載樓書，項目提供41座獨立洋房及26座別墅，獨立洋房實用面積由2151至3804方呎，而別墅面積由2146至2191方呎。因屬洋房項目，市場估計，項目將以招標形式出售。