將軍澳兩屋苑 錄劈價200萬成交

海天晉3房減價近250萬元易手

將軍澳新晉屋苑海天晉，一個套3房戶劈價近250萬元後易手。利嘉閣分行經理黃金欽表示，該單位為5座低層C室，實用面積669方呎，套2房享海開揚景致，原業主於今年8月起放售，當時開價1328萬元，近日終獲準買家洽詢，雙方議價後減價248萬元或18.7%，以1080萬元成交，折合實呎16,143元。原業主於2016年4月以874.1萬元購入上述單位，持貨3年，額印期滿即放售，現帳面獲利約205.9萬元，物業升值逾24%。

另日出康城領凱亦有套4房戶減價逾200萬元後易手，港置助理分區董事劉浩勤表示，該單位為11座中高層左翼C室，屬實用1005方呎套4房連工人套房單位，原業主於今年6月起以1330萬元放售，惟社會氣氛持續緊張，於上月中減價至1180萬元，終獲準買家洽詢，雙方議價後以1125萬元成交，累減205萬元或15%，折合實呎11,194元。雖然大幅劈價逾200萬元，惟原業主於2011年9月以807萬元購入，帳面仍獲利318萬元離場，物業8年升值39%。

天頌苑劈價放售 呎價1.09萬沽

居屋亦錄減價成交。世紀21物業將軍澳區經理魏仕良表示，將軍澳富康花園2座中層B室，實用484方呎，原業主於今年7月於居二市場以560萬元放售，至8月減價至540萬元，近日獲一名外區白居二買家垂青，並趁市况欠佳大幅還價，單位終以495萬元（未補地價）易手，累減65萬元或12%，折合實呎10,227元。原業主於1998年3月以約123.4萬元（未補地價）購入單位，持貨21年，帳面獲利371.6萬元離場，物業升值逾3倍。

另中原區域營業經理文家輝表示，天水圍天頌苑M座高層14室，實用面積426方呎，望后海灣橋景，並附豪華裝修，業主近期減價25萬元至475萬元（已補價）放售，即獲外區上車客還價，並以465萬元（已補價）成交，實呎10,915元。原業主於2010年9月以130萬元（已補地價）購入，現帳面獲利335萬元或2.6倍離場。