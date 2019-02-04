NGO憂加劇貧富懸殊 發達國家收更多稅

稅網忽略生產銷售地域因素

TJN指出，OECD的改革，估計最多只能令那些在愛爾蘭、盧森堡、瑞士等避稅天堂註冊的公司，利潤下降5%。新稅制建議以跨國企業的收入作為主要徵稅基礎，並未綜合考慮跨國企業主要員工所在地等因素，例如一個跨國鞋履品牌要向其銷售產品的市場繳稅，而不是向其生產地繳稅。不過企業的銷售對象主要為發達經濟體，而生產環節往往留在發展中經濟體，意味稅收流向將使富國更富、窮國更窮。TJN估計，改革最終可能導致低收入國家的稅基收窄3%，而新增的稅款約80%可能會流向高收入國家。

今年5月，全球129個國家簽署加入OECD的「解決經濟數碼化所帶來的稅收挑戰路線圖」，爭取在2020年底前制定新稅務規則。OECD估計，全球每年約4%至10%的企業所得稅，因稅基侵蝕及利潤轉移而流失，每年損失的稅款達1000億至2400億美元。根據TJN估計，上述金額可能被低估了一半。

[企業地球村]