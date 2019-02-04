OECD研改稅制 不利科網巨頭 按消費者所在國徵稅

資料來源：《華爾街日報》、《衛報》

OECD建議實施新稅，源於美國與其他國家政府，因跨國企業徵稅問題而關係緊張。OECD的新規將賦予消費者所在國更大的徵稅權力，有別於以往主要由那些專利、許可證和品牌所屬國或企業總部所在國徵稅。《華爾街日報》稱，今次的稅制改革似乎有望贏得美國政府支持，因為當中部分內容是根據美國白宮的建議撰寫。

已交G20討論 科技巨頭或繳更多稅

代表多家科技機構的電腦與通信行業協會 （CCIA）歐洲辦事處主管博爾格林（Christian Borggreen）對新的全球徵稅建議表示歡迎，認為各國不應尋求可能損害全球投資和增長的單邊稅收。他說，這歷史性的改革必須具有遠見，認識到全球企業正邁向數碼化。

隨着全球經濟日益數碼化，當前的稅制已追不上改變。企業以往將產品銷往海外，其利潤主要來自產品。如今的數碼服務毋須設立實體店，科技企業可通過在低稅收國家登記專利、許可證及商標，以降低稅負。對美國來說，新規定可能不會引發整體稅制的太大變化，因為美國既有大量知識產權，也有龐大的消費市場。中國的情况也可能一樣，而部分歐洲大國也可能受惠於新稅制。

利益受損的將會是愛爾蘭、瑞士等低稅率的投資中心。這些國家擁有大量知識產權，但消費量相對較少。由於OECD的提案，僅列出新規則的大致框架，未有確定每個政府將獲得或失去多少稅款，以及企業須支付多少稅款的具體細節，料談判過程會面臨一些挑戰。

不利愛爾蘭瑞士等低稅率地區

不過，OECD認為，這項提案即使對那些將要失去部分稅收的國家也是可以接受的，否則各國繼續在數碼產業的徵稅問題上各自為政，將造成混亂。愛爾蘭財政部發言人稱，倘改革成功，可確保一個穩定、基於共識的國際稅收框架得以延續，這符合所有國家的利益。

當前的風險在於稅制改革談判可能與持續已久的貿易爭端交織，為全球經濟增添不確定性。值得注意的是，美國政府正調查法國政府徵收的一項數碼稅。OECD認為，如果找不到解決方案，將出現大規模的單邊措施。

商界亦憂慮，如無法達成一份國際性協議，企業可能要應付一系列新稅，令國際業務面臨更複雜的經營環境。亞馬遜對OECD的建議表示歡迎，認為若能為改革國際稅務基本原則達成廣泛的國際協議，將可限制扭曲的單邊措施，營造促進全球貿易增長的環境。

全球收入逾65億企業將納新稅規

新規則將只適用於全球收入超過7.5億歐元（約65億港元）的企業，但不包括開採原材料的公司，也不包括產品供其他企業使用、而不是銷售給消費者的企業。新規將適用於不直接向消費者銷售產品，而是替商戶向消費者推送廣告的科技公司。

OECD建議，各國政府應就公司全球業務的常規利潤率達成一致， 當企業在每個國家的總收入，高於這一利潤率水平就要徵稅。這將會是稅制的重大變化。目前企業根據各國的稅法和一系列國際協議來納稅。這些國際協議旨在避免對同一筆利潤重複徵稅，又或給予企業太多避稅空間。

OECD：各國或須自行議定稅收分成

羅兵咸永道（PwC）的國際稅收政策主管默里（David Murray）稱，如能達成協議，將代表現行國際稅收制度自1920年代建立以來的最大調整。不過OECD的稅務談判代表，並沒有就各國之間稅收應當如何分成發表立場，最終可能需各國互相妥協。

[企業地球村]