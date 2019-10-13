暴雪發還港電競選手獎金

強調與中國關係不影響決定

動視暴雪（Activision Blizzard）周五股價最多升3.2%，收市仍升2.1%，但一周計累跌1.1%。騰訊（0700）於2016年收購動視暴雪5%股份。據FactSet估計，動視暴雪去年總收入中有5.2%來自中國內地，較對上一年同期增長近一倍。

Brack表示，遊戲官方轉播需以賽事為重心，內容專注在賽事本身，認為Blitzchung利用賽後訪問發表對香港的看法，是違反他了解並同意的賽事規定，因此採取懲處。Brack強調暴雪與中國關係並不影響他們的決定，如果有選手有意地表達了相反立場，暴雪亦會作出同樣裁定。

不過Brack表示他們聆聽遊戲社群聲音後，認為流程有不足，回應過於倉卒，因Blitzchung並非比賽中違規，因此發還一萬美元獎金，禁賽縮至6個月，此後Blitzchung可依自己意願重返職業賽。而兩名賽評的懲處由永久禁用，改為暫停合作6個月。

希禾特：安踏代言合約不變

此外，效力NBA塞爾特人球星希禾特（Gordon Hayward）對美國傳媒表示，中國運動品牌安踏（2020）早前聯絡他，表示其代言合約不變，雙方合作關係不受「NBA中美風暴」影響。