美股全線升 特朗普：聯儲局應再減息

道指周五尾市一度突破27,000點，但市場擔心後續談判問題致升幅收窄，最終道指收報26,816點，升319點或1.2%，標普500指數升32點或1.09%，報2970點，納指升106點或1.34%，報8057點。

經濟周期股是周五表現最好的行業，標普工業股指數上升約2%。貿易氣氛改善，加上蘋果獲券商Wedbush上調目標價，周五上升2.66%。對於協議後的貿易戰前景，TCW高級投資組合經理Diane Jaffee認為，如果投資者真正認同新一輪談判能為完結貿易戰，指數應該會再創歷史新高。即使現在市場上漲，但仍然存在很多疑慮。

Tesla首3季交付逾25萬輛車

此外，特斯拉（Tesla）提交美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司今年首3季分別向消費者交付6.3萬輛、9.52萬輛和9.7萬輛電動車，合共25.52萬輛，超越2018年全年交付的24.49萬輛。特斯拉計劃今年交付36萬輛至40萬輛電動車，目前距離目前下限還有10.48萬輛。特斯拉周五收升1.3%。

避險需求降 金價跌穿1500美元

中美兩國關係緩和，以及英國脫歐問題或有望解決，投資者避險需求降，金價跌穿1500美元，紐約12月期金收市跌0.8%，每盎司報1488.7美元。

相反，國際油價受惠中美貿談有成果，以及伊朗油輪遇襲影響而抽高，紐約11月期油收市升1.15美元或2.2%，每桶報54.7美元；倫敦布蘭特12月期油收升1.41美元或2.4%，每桶報60.51美元，一周累升3.7%。