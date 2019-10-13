多國監管機構憂引發洗錢等疑慮

聯儲局主席鮑威爾在7月時表示，局方嚴密關注Libra計劃，因為將引發不少私隱、洗錢、消費者保護和金融穩定方面問題，在計劃繼續推進前，都應該得到徹底和公開地解決上述問題。法國財長勒梅爾在G7財長會議上稱，不能接受任何兌換幣跟主權貨幣有同樣權力和作用，認為Libra需要監管，fb需要作出大量承諾和義務，但目前尚未滿足這些條件。

人行：或無法滿足兌換保證

中國人民銀行支付司司長穆長春指出，Libra的資產只覆蓋基本發行貨幣供應，一旦Libra進入信貸市場，經貨幣乘數擴張，會無法全數滿足貨幣兌換保證和維持穩定幣值。

即使以虛擬貨幣作為交易資產，也未被監管機構所接受，最流通的虛擬貨幣比特幣，經常因監管機構的言論行動而波動。美國證交會上周再次拒絕批准發行比特幣ETF申請，認為擬申請的比特幣ETF，不符合防止詐騙及市場操縱標準。證交會主席克萊頓曾表示，當局有嚴格規則和監管，確保投資者不會操縱股市，但虛擬貨幣市場基本沒有規管。不過，Libra計劃面世消息，一度刺激比特幣價格。