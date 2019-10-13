Visa萬事達卡退出Libra 料重創fb 分析：各界憂可廣泛應用 金融安全風險大

明報記者 歐陽偉昉

除了Visa和萬事達卡兩間信用卡公司外，退出Libra協會的還有網上付款技術公司Stripe、拉丁美洲支付工具Mercado Pago，以及電商平台eBay。Libra協會成立時，分析認為Libra可藉強大合作伙伴的影響力，排除其他競爭對手，不過現時在創始成員6家支付工具公司中，只餘下歐洲支付技術公司PayU。另外，雖然共乘車平台Uber和Lyft仍為協會成員，不過CNBC引述兩家公司表示，已經沒有再參與Libra計劃。

創始成員6支付工具公司 只餘PayU

Visa發言人稱，該行將繼續評估Libra計劃，最終會取決於多個因素，包括Libra協會能否完全滿足監管機構期望，因為Libra為發展中市場帶來安全的數碼支付，該行對Libra有持續的興趣。Stripe發言人表示，他們會在往後階段繼續與Libra合作。

Libra負責人、前PayPal負責人David Marcus回應，不要因此消息輕易判斷Libra往後的命運，很快會公布更多消息。Libra發表聲明，Libra協會如期在本月14日舉行會議，並正式公布協會的初始會員。市場關注會議舉行後，fb行政總裁朱克伯格需到美國眾議院金融委員會參與聽證會。

Libra：本月14日公布初始會員

fb在7月曾向美國證交會表示，監管機監是否接受加密貨幣有很大的不確定因素，Libra 或「不會面世」。虛擬貨幣交易平台Genesis Block創始人洪嘉昊認為，歐洲和美國監管機構的態度明顯不支持Libra發行，Libra已胎死腹中。因為Libra是由fb發行，而fb擁有活躍的社交平台，應用範圍相當廣泛，因此監管機構認為難以防範Libra用於洗錢。

fb當初希望Libra可以低成本進行網上和國際支付，雖然最終或未能成事，但洪嘉昊指出，目前有一些被稱為「穩定幣」的虛擬貨幣，它們有現金或實際資產支持，例如發行時以等值美元作擔保，因此價格相當穩定，當中泰達幣（USDT）的市值已達到40億至50億美元，洪嘉昊認為，「穩定幣」有能力作網上和國際轉帳用途。