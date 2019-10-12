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2019年10月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
貿戰脫歐有轉機 港股急彈600點 本地股借機翻身 夜期高水近300點
新股輪流炒 鑫苑首掛曾炒高1倍
香港電視上季交易額急增39%
銀公：業界沒修改提款上限
長實棄大連項目 融創逾40億接貨
陳茂波：港鐵商戶按停業比例減租 小商戶指一天生意僅數百元 機管局領展未即時減租
穆迪：內地客減令港鐵客量跌
LVMH港季度銷售按年跌25%
國際金協：內地地下走資額創新高
內地金融業外資持股 明年逐步撤限
內媒：賈躍亭擬申個人破產
伊朗油輪遇襲 油價升2% 憧憬中美談判 道指早段升370點
聯儲局月購4680億短債
星豪宅海外買家 中國人最多
曹貴子夫婦欠債 官令還錢交樓
愛海頌首日收逾350票 超額1倍 《禁蒙面法》生效一周 最快日內加推88伙
CCL四大指數連跌7周 追平最長紀錄
謝偉俊千萬沽柴灣工業城 16年賺13倍
海鑽特色戶4439萬沽 5年實蝕200萬
MY CENTRAL 3房4.5萬租出 呎租54元
陸振球：倘限購一手樓 或推升二手樓
周末睇樓好去處
愛海頌主打2房 吸家庭客
會所Club Sonatina 設VR裝置
中資掃區內舊樓「插旗」
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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