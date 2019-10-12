陸振球：倘限購一手樓 或推升二手樓

事實上，近月港股的低位在8月15日出現，之後中美貿易談判不利消息不絕，加上香港愈來愈亂，但恒指卻沒再破底，而昨日中國副總理劉鶴赴美談判在電視鏡頭前笑容滿面，美國總統特朗普更指會在談判後與劉鶴會晤，都被巿場解讀為今次談判應至少有部分協議可達成，刺激港股做好。

中美談判倘有進展 港股樓或止跌

另外，早前評級機構穆迪和惠譽相繼下調香港信貸評級展望為負面，另一評級機構標普卻在本周表示會繼續維持香港的信貸評級展望為穩定，筆者有朋友以陰謀論分析，說評級機構每每是美國的「打手」，標普的維持香港信貸評級展望為穩定，或許中美兩國似乎傾掂數，這對香港的股巿和樓巿都是屬於好消息。

筆者一向政治中立，身邊不論藍色或黃色的朋友都有，之前有朋友在6月起便辭去工作專心投入社運，但這幾天他卻表示希望可以在11月前重新找一份工作餬口，未知這是否能反映近月參與社運的人士開始有疲態出現？如這兩天中美貿易談判真有突破性進展，香港的股樓或可止跌也說不定。

不過，就算社運淡化令香港經濟和股樓可以止跌，筆者也有朋友說香港已令其心碎，計劃移民。事實上，中大香港亞太研究所於上月20至26日進行的電話調查，獲得707個成功回應，問及被訪者香港適宜居住和生活的評分時，綜合計算只得54.4分，但前年和去年做相關的調查時，有關評分別為65.9分，和62.1分，可見出現了逐年下跌的趨勢。

中大調查：一成受訪者因居住擠迫想移民

更值得留意是，成功受訪者竟多達42.3%說有打移民或移居外地的打算，比例為過去4年的調查中最高，去年有關比例僅佔34%，另說已開始做移民或移居的準備也佔9.6%（圖1）。

該調查中，打算移居或移民外地，最多人選擇為加拿大（17.5%），其次為澳洲（13.8%）和台灣（12.1%），然後是英國（6.1%）和馬來西亞（5.1%）（圖2）。

至於為何打算移居或移民？最重要原因為「香港政治爭拗太多/太煩/社會撕裂嚴重」（14.7%） ，撇除政治原因，較重要也包括覺得居住環境擠迫（佔10.1%） 、認為香港經濟情况欠佳/經濟沒前途（7.8%）和樓價太高（7.3%）（表1），至於選擇移居及移民的地方，最重要是該處居住環境較寬敞（表2）。

新盤限售港人 購買力或牽引至二手市場

上述調查，反映除了政治和社會動盪，不少人都覺得香港樓價太高和住得太擠是令他們想離開香港的重要原因，據聞下星期特首的施政報告，也會在解決房屋問題重點着墨，更傳出或會在賣地條款訂明樓盤不可售予港外人士。

筆者覺得有趣的是，比如澳洲，主要是限制海外人士只可買一手樓而不可買二手樓，以免最大巿場的二手樓被海外買家搶貴，但香港卻可能反其道而行，去限制非香港永久居民不可買一手樓而只可買二手樓，那會否反而將相關的購買力牽引至二手巿場，就如當初推出「白居二」後，反而將二手居屋和細價樓的樓價扯高，更不利財政能力較差的準買家。

外地購買力集中二手樓 不利財力差買家

這邊廂香港可能增加限購的措施，但中國內地大灣區如珠海及中山卻陸逐放寬甚至撤除港澳人士買當地樓的限制，則未來香港與大灣區其他城巿的樓價相對升值潛力，或會出現重大變化。

最近看到一篇文章，指由於示威不斷令香港酒店大跌價，有四星級酒店月租低至1.7萬元，包水電上網及專人清潔外，更可隨時免費享用泳池及健身室等設施。

個別位置較偏遠酒店如位於青衣的永倫800酒店，每晚房價低至100元。該酒店近日更推出長租優惠，入住30日只需5800元，而且每日包早餐，文章指如香港亂局持續，會否租酒店好過租二手樓住？

[陸振球 樓市解碼]