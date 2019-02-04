MY CENTRAL 3房4.5萬租出 呎租54元

資料顯示，MY CENTRAL低層E室，屬實用839方套3房戶，於9月底以4萬元租出，呎租僅47.6元，成為項目新低呎租紀錄；業主2017年10月2162.6萬元購入，租金回報約2.2厘。

海柏匯租金回報約3.2厘

另深水埗愛海頌開售前夕，同區半新盤海柏匯新錄租務成交。香港置業首席分區董事馬漢偉表示，該單位為海柏匯高層E室，屬1房連多用途房單位，實用面積276方呎，以月租1.3萬元租出，實用呎租47.1元，新租客為單身客。業主2016年10月以約482.5萬元購入單位，現租金回報約3.2厘。

此外，利嘉閣分行經理梁偉傑表示，元朗Grand YOHO本月暫錄2宗租務成交，其中10座高層C 室，實用702方呎，套3房享開揚景，以月租2.2萬元租出，實用呎租31元。原業主2016年9月以1052.6萬元購入，租金回報約2.5厘。