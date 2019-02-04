海鑽特色戶4439萬沽 5年實蝕200萬

蔚藍2房770萬成交 返去年初價

市場氣氛不明朗，不少業主面對現實、減價沽貨離場。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳蔚藍灣畔7座高層F室，屬實用面積509方呎2房戶，原業主最初叫價910萬元，其後累減140萬元或15%、以770萬元易手，實呎15,128元，相關成交價重返屋苑同類單位去年2月價位。劉續指，原業主於2014年初以535萬元購入單位，帳面獲利235萬元，單位5年間升值44%。

迎海3房1070萬沽 7年升不足一成

另中原地產分區營業經理胡耀祖指，馬鞍山迎海一期3座中層D室，實用面積795方呎，屬3房1套間隔，原業主最初叫價1128萬元，最終以1070萬元易手、即減價58萬元或5%；實呎13,459元。胡續稱，原業主於2012年以986萬元購入上址，持貨7年，帳面獲利約84萬元，單位升值僅約8.5%。

資助房屋方面，沙田居屋愉翠苑亦新近錄得減價成交。市場消息指，上述愉翠苑R座中層5室，實用面積663方呎，採3房1套間隔，原業主最初於自由市場以938萬元放售，及後累減98萬元或約10%，並以840萬元（已補地價）沽出，實呎12,670元。原業主於2013年11月以510萬元（已補地價）購入單位，持貨6年，帳面獲利330萬元或65%。