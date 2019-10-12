謝偉俊千萬沽柴灣工業城 16年賺13倍

土地註冊處資料顯示，柴灣工業城2期10樓一單位，上月以1000萬元易手，物業建築面積1771方呎，建呎5647元，買家以HKP Corporation Limited作登記。資料顯示，原業主煥榮有限公司，董事包括謝偉俊及兩個法人團體，於2003年以近71萬元購入，持貨16年帳面獲利929萬元或13倍。本報致電謝偉俊查詢，至截稿前未獲回覆。

梁美芬年初劈價百萬沽黃埔2房

另一建制派議員、經民聯立法會議員梁美芬，早於今年初樓市反彈前，已沽出紅磡黃埔花園2期11座中層G室，單位實用389方呎，兩房間隔，據悉去年11月中以730萬元放售，今年1月以630萬元售出，實呎16,195元。梁美芬早於2010年以283萬元購入單位，帳面獲利347萬元或1.2倍。

不過，新民黨立法會議員容海恩，於8月以1100萬元購入灣仔星街5號一個低層單位，實用408方呎，實呎26,961元；原業主於2010年以1175.6萬元購入，現帳面蝕75.6萬元，連同使費計料實蝕約130萬元或11%。

嘉湖兩車位214萬易手

另一方面，中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊有業主以214萬元連購景湖居、賞湖居兩個車位，平均成交價107萬元，上述兩個車位由同一業主持有，於2016年11月分別以80萬元及83萬元購入，持貨3年，帳面共獲利51萬元或31%。

觀塘兩工廈活化 申增兩成地積比

此外，城規會文件顯示，觀塘巧明街71號晶苑工業大廈申請重建，項目佔地13,688方呎，地積比由現時的12倍增加兩成至14.4倍，計劃重建為1幢34層高（包括3層地庫及1層空中花園）商廈，總樓面約19.71萬方呎。觀塘偉業街203號同得仕大廈，地盤面積約1萬方呎，申請發展地積比率由12倍增加兩成至14.4倍，將重建為1幢25層高（包括2層地庫）新式工廈，總樓面面積約14.51萬方呎。