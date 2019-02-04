CCL四大指數連跌7周 追平最長紀錄

2008年海嘯7周累跌15%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL四大整體指數齊跌7周，對上一次要追溯至2008年11月金融海嘯期間。值得留意，今次四大指數齊跌7周，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass跌4.40%、CCL（中小型單位）跌4.19%、CCL跌3.94%及CCL（大型單位）跌2.61%，而在金融海嘯期間，CCL Mass則跌14.83%、CCL（中小型單位）跌15.29%、CCL跌15.48%及CCL（大型單位）跌16.68%。換言之，今次7周跌幅遠較金融海嘯期間為低。

周末二手睇樓量連跌兩周

此外，CCL Mass報182.02點，按周跌0.79%，為27周新低；CCL（中小型單位）報180.92點，按周跌0.79%，為26周新低。CCL（大型單位）報181.26點，為23周新低，按周跌0.20%，連跌8周共2.70%。分區方面，新界東CCL Mass報193.18點，按周升0.95%，結束2周連跌，港島CCL Mass報186.64點，按周跌0.81%，為28周新低，九龍CCL Mass報178.15點，為27周新低，按周跌0.88%，九龍樓價連跌4周共2.38%，跌勢有加快迹象。新界西CCL Mass報163.92點，為26周新低，按周跌1.87%，跌幅為45周最大。

另一方面，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場繼續觀望中美本周恢復貿易談判，以及本港社會運動事態發展，整體買賣意欲傾向審慎，周末二手屋苑預約睇樓量受壓，該行估算全港50個指標屋苑本周末共錄1315組預約睇樓，按周下跌1.1%，連跌兩周。