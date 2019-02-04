愛海頌首日收逾350票 超額1倍 《禁蒙面法》生效一周 最快日內加推88伙

明報記者 林可為

愛海頌以折實平均實呎18,688元首推180伙、並以最低折實呎價1.4萬元作招徠，昨日正式收票，消息指收逾350票，稍低於主要對手盤、新地（0016）南昌站匯璽III上月首日收票500票約三成（該盤首張價單為235伙）。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌示範單位參觀反應理想，樓盤客源料以家庭客為主，當中主要屬九龍換樓客和分支家庭，但亦不乏長線投資客，樓盤首日已獲超額認購。

她續稱，愛海頌日內將加推單位，料涉不少於88伙，單位仍以第2、3及5座為主，暫時未計劃推出第1座，預期下周首輪銷售。至於新地匯璽III，日前突擊加推的178伙，仍未上載銷售安排敲定開售日期，但項目昨最新售出一伙貴價單位，成交價高見3966.57萬元，為8座18樓A室，實用1513方呎，實呎2.62萬元。

傲玟擬下周公布招標詳情

愛海頌開售前夕，10月迄今新盤市場累錄約70宗成交。新世界（0017）西貢清水灣傲瀧最新售出2伙，包括12座地下A室，實用1732方呎另連1084方呎花園，成交價4298.8萬元、實呎2.48萬元；另5座地下實用1732方呎B室以4602.5萬元售出、實呎2.65萬元。傲瀧自2017年中推出以來累沽634伙，套現逾180億元。

會德豐（0020）屯門掃管笏GRAND NAPA，亦透過招標售出C17號屋；上述洋房實用2061方呎，連813方呎花園和585方呎天台，成交價3287.295萬元、實呎1.59萬元，買家可獲1088日長成交期。NAPA本月累售2幢洋房，套現6877萬元。其他新盤方面，除何文田傲玟下周有機會公招標詳情，市場消息指內房恒大（3333）屯門掃管笏恒大‧珺瓏灣，最快下周開放示範單位。

公司客付4725萬辣稅購銀景峯

另土地註冊處資料顯示，華懋西貢銀景峯洋房，上月以1.575億元售出，物業實用2981方呎，實呎5.28萬元，買家以環宇發展亞太有限公司作登記，董事與內地女裝品牌洛麗帕董事長林聰麗相同，由於買家以公司名義入市，意味須繳付樓價30%辣稅，料涉4725萬元。