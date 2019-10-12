聯儲局月購4680億短債

至少持續至明年次季

聯儲局的聲明稱，紐約聯儲銀行將由10月中至11月中的一個月內，開始以每月約600億美元的速度購買短期國債，相關措施將至少持續到明年第二季，而買債的速度和期限未來可能調整。聯儲局主席鮑威爾周二已預告，將再次擴大聯儲局資產負債表。據稱，聯儲局官員是於10月4日進行視像會議，議決重啟買債。

聯儲局昨日的聲明強調，買債是支持利率政策有效實施的技術手段，不代表任何貨幣政策立場的改變，因為購買短期債券對長期利率水平及廣泛的金融環境影響不大。通過購買證券，聯儲局可為銀行準備金提供緩衝，有助為隔夜市場提供流動性。隔夜融資市場的放貸出乎意料稀缺，導致上月中的回購利率（Repo rate）急升，聯儲局的基準利率一度超出目標範圍。聯儲局迄今一直向隔夜市場注入流動性。

聯儲局表示，將繼續通過隔夜及定期回購協議，向市場注入流動性。聯儲局稱，定期回購操作通常將每周進行兩次，初期每次發行額至少為350億美元。

（綜合報道）

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