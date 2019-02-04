伊朗油輪遇襲 油價升2% 憧憬中美談判 道指早段升370點

蘋果早段升1.6%創歷史新高

不過中東地緣政治形勢再趨緊張。伊朗國家石油公司昨表示，旗下的「SABITI」號運油輪在距離沙特阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）約97公里的紅海海域，疑遭兩枚導彈襲擊。運油輪發生爆炸，船上兩個主要油缸遭到破壞，導致部分原油流入紅海。伊朗最初表示，導彈可能來自沙特阿拉伯的方向，後來撤回上述指控。運油輪遇襲的消息，刺激國際油價最多升逾2%，布蘭特期油曾升穿每桶60美元，紐約期油曾逼近每桶55美元。

這是沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）上月中有兩處石油設施遇襲後，再有原油目標受襲。自美國總統特朗普單方面退出與伊朗的國際核協議，並對伊朗實施嚴厲制裁，中東的緊張形勢持續，令這產油地區的風險上升。數據分析公司OilX表示，「SABITI」號事發時滿載原油，朝蘇伊士運河及地中海前進。

貿戰憂致經濟放緩 令油價升勢受限

根據伊朗官方媒體的消息，遇襲的伊朗運油輪可運載100萬桶原油，兩枚疑似導彈分別在當地時間周五凌晨5時及5時20分，擊中了運油輪。這是半年來第3次有伊朗油輪遇襲。船上的技術專家認為這是恐怖襲擊，目前運油輪處於穩定狀態，船員安全。

中東地區近期屢起衝突。美國指摘伊朗在5至6月向阿聯酋對開海面的6艘油輪施襲。

6月，伊朗軍方擊落美國一架無人間諜機。7月，伊朗扣押了一艘英國油輪，相信是報復英國協助直布羅陀扣留一艘裝載伊朗原油的油船。儘管中東原油供應風險增加，但中美貿易爭端導致經濟放緩的擔憂，令油價升勢受限。布蘭特期油價格仍低於上月中，沙特兩處石油設施遇襲前的水平。

IEA下調全球石油需求增長預測

總部設在巴黎的國際能源署（IEA），下調對全球石油需求增長的預測，指市場對經濟放緩的擔憂，甚於沙特石油設施受襲帶來的供應減少，儘管類似的襲擊事件仍可能再次發生。IEA將今明兩年每日的需求增長預測，下調10萬桶。IEA估計，今年全球石油需求，每日僅增加100萬桶，是2016年以來最小的增幅。雖然明年需求增長預計將加快至每日120萬桶，但美國等地的產量提升，令原油供應明年面臨過剩，可能促使油組屆時繼續控制產量。

彭博社引述知情人士稱，沙特阿美董事會將於本月17日，與參與招股活動的投行代表會面，屆時將正式啟動上市進程，料最早將於下月在沙特交易所上市。

（綜合報道）

[國際金融]