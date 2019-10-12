國際金協：內地地下走資額創新高

外管局：上半年「淨誤差」1310億美元

中國國家外管局公布，在國際收支平衡表內，今年上半年「淨誤差與遺漏」項目為1310億美元，為上半年數據的紀錄新高。淨誤差與遺漏是無法解釋流向資金項目，用以平衡收支表，被視為反映地下資金流走的指標。例如旅遊數據進出不符，可由此推算中國人透過購買外國房產和保險，偷偷將資金轉到外國。2015年和2016年雖然面臨資金外流壓力，不過當年同期的淨誤差與遺漏平均只為800億美元。此外彭博亦估計，中國今年首七個月資本流出約為2260億美元，按年增加約19%。

外遊進出數據不符 藉購產品走資

IIF中國研究主管Gene Ma表示，居民資金繼續通過無記錄轉帳流往境外， 雖然有記錄的居民出境資金創下了740億美元的10年最低紀錄，但是他認為資金流出的實際規模似乎被低估了。不過他認為明年資金淨流入和淨流出，會達到相對平衡，雖說增長隱憂會影響到中國經濟明年的前景，不過全球性股票和債券指數納入A股和境內債券，將會繼續推動投資資金流入，同時外管局也承諾將繼續對外資開放金融市場。