穆迪：內地客減令港鐵客量跌

港鐵昨日跟隨港股升市而上升，全日升2.69%，收報43.85元。到昨日止，旗下鐵路系統除輕鐵4條路線需要停駛之外，其餘重鐵的鐵路站已全面提供服務，並且較周四延長服務1小時至晚上10時收車。

穆迪估計，今明年港鐵的載客數目會分別減少3%及6%，並因為只能夠取得小量甚至未能得到業務中斷保險賠償，影響今明年的盈利。站內設施被破壞更額外增加維修成本，雖然未至影響營運現金流及資產規模，但是一旦設施破壞的損失比預期更高，將弱化港鐵的信貸評級。目前本地運輸業務佔港鐵36%收入及43%毛利。

隨著乘客漸減，穆迪認為，這影響港鐵站內的商業項目、收租及管理業務。目前該等業務佔港鐵整體收入21%及53%毛利。受已弱化的零售氣氛及較低遊客訪港數字拖累，港鐵從商業項目、收租及管理業務的盈利將受影響，收入會因此按年減少2%，並在2020年洽商續租時，削弱與租戶的議價能力。

財務強 可抵負面影響

東鐵列車在9月份發生紅磡站附近脫軌事件，連同最近荔景站的意外，穆迪相信，這正反映社會的風險對港鐵的營運有效性及安全產生影響，估計港鐵最少要支付2500萬元罰款。同時，該行預期，港鐵要就沙中線在今、明兩年分別作出10億元的潛在現金成本，再綜合其他因素，料鐵路分部在今、明年毛利分別按年跌16%及29%。不過，港鐵財務及流動性強，有助抵禦負面影響。