陳茂波：港鐵商戶按停業比例減租 小商戶指一天生意僅數百元 機管局領展未即時減租

明報記者 方楚茵

陳茂波又呼籲其他私人物業業主及發展商，積極考慮推出租金減免措施協助租戶。同場的香港零售管理協會主席謝邱安儀對港鐵為部分商戶作出租金減免表示歡迎，並期望減免可以擴闊至更多商戶。她又提到，曾與私人業主提出減租或免租措施，但他們希望以刺激消費、經濟的策略應對，不過未必適合今日的社會狀況，而且租金仍是商戶最大成本，減租能紓緩商戶經濟壓力。

本報記者昨日走訪港鐵旗下商場杏花新城，有場內不願具名的非大型時裝零售商坦言，另於港鐵旗下九龍灣德福廣場開設的分店，將在下月中關閉。她坦言，現時每日營業額可能只有數百元，經營壓力十分大。但她暫未有打算進一步向租務部施壓，認為港鐵讓步空間不大。

機管局稱正研究新一輪推廣活動

本報則向包括港鐵、領展等企業查詢其為租戶紓困方案（見表），港鐵表示除了主動關閉車站或商場以致商戶不能如常營業的日子將向商戶提供租金、管理及雜項費用補貼，以按比例方式退還外，亦已首先為部分生意影響較大的小商戶提供臨時租金調整方案，目前亦會因應環境變化稍後再檢視延長租金調整。

領展則表示，其零售商戶主要服務本地屋苑居民，業務相對穩定。在本年6月至9月期間，按所有商戶整體計算，營業額微升。但在某些日子，旗下若干商場的運作曾因公眾活動而暫停營業，例如旺角T.O.P及黃大仙中心，現正積極收集商場營運數據並制定方案，希望能盡快為受影響的租戶提供紓緩措施。領展又指，一直與商戶密切溝通，了解到個別中小商戶近期面對較大經營壓力，從而提供針對性紓緩措施，確保中小商戶能得到適切的支援。

機管局則說，有見機場零售方面受到旅客人數下跌影響，已於9月25日至10月8日推出一輪推廣活動，刺激消費意欲；並正積極籌備下一輪推廣計劃，投入額外資源，以吸引更多旅客使用香港機場。

恒基：按現有機制處理 部分商戶獲租金優惠

擁有24個商場的恒基地產(0012)則表示，商戶減租要求均會按現有機制個別衡量和處理，部份商戶已獲租金優惠，全部均為中小企。集團已為旗下多個商場制定了一輪宣傳推廣的方案，並正邀請商戶參與。