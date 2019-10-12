長實棄大連項目 融創逾40億接貨

早於2011年以19億買入

長實昨日收報52.75港元，升3.74%，融創則升5.5%至34.3港元。長實再賣內地資產的消息昨日先由內媒傳出，報道指，長實已將其在大連市的西崗山黑嘴子地產項目賣予給融創，融創正就交易申請銀團貸款。資料顯示，長實於2011年8月以19億元買下該項目地皮，地面面積約14.29萬平方米，按原本規劃將建8棟住宅、1棟公遇和10多棟公建，但項目一直未建成及對外出售。

其後長實證實，大連西崗山黑嘴子項目約於半年前達成出售協議，4個多月前簽約落實。對於拿地8年尚未完成開發，長實解釋是因為政府延遲交地，目前項目部分樓體已近封頂，又指過去10年，長實在內地物業銷售收入平均約每年280億港元，出售大連西崗山黑嘴子項目，只相當於不足兩個月的平均收入；而今年物業銷售步伐，跟過去10年亦相若。

8年未完工 長實：政府延交地

長實又重申，集團是眾多香港公司中，內地業務規模最大的一間，範疇涵蓋地產、能源、港口、零售、醫藥、食品工業、電廠、基建、飛機維修及飛機租賃等多個大型投資項目。強調內地是重點市場，集團一直在內地物色上述行業的發展機會，能否落實則視乎投資回報；地產方面，集團現時擁有內地50多個房地產項目，分佈於20多個城市。

長實每次出售內地項目，都會引起熱議，形容為「走資」。集團對上一次出售內地資產已經是2016年10月的事，當時集團宣布，與李嘉誠基金會出售上海陸家嘴世紀匯廣場，作價200億元。