銀公：業界沒修改提款上限

政府在上周五（4日）引用緊急法訂立《禁蒙面法》，她指，政府當時已表明相關法例不會影響金融業運作。

金管局：櫃員機每次最多提鈔40張

金管局亦於昨日澄清，銀行近日並沒有調低櫃員機每日提款上限，現時櫃員機每日提款上限由1萬至8萬元不等，由銀行自行釐定，但由於櫃員機的硬件設計限制每次提款可提供的鈔票數量，例如上限40張，如果櫃員機只剩下面額較小的鈔票，客戶每次可提款的金額會相應減少，例如若只剩100元現鈔，則每次只能提款4000元，但有需要的客戶可再次提款。

昨日同時在網上傳出，渣打銀行青衣城一名分行女經理，懷疑以職權提取客戶資料並交予任職警察的家屬。身兼渣打香港行政總裁的禤惠儀指不便評論事件，但認為業界一向重視客人私隱，會嚴肅跟進事件。渣打昨日亦透過社交媒體發文指，注意到網上有關言論，且由於指控嚴重，正嚴肅跟進，若發現任何違規行為，絕不姑息。

預計銀行貸款增長倒退

對於本港經濟狀况，禤惠儀指，中美局勢及內地製造業情况雖然有改善迹象，但因應8月訪港客人數跌約40%及零售銷售數據按年下跌23%等迹象，本港經濟前景依然嚴峻。銀行貸款增長單月計可能會出現倒退，但預計整體全年預料會有淨增長，暫時就今年首8個月來說，貸款按年增長7.3%。