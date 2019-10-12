新股輪流炒 鑫苑首掛曾炒高1倍

傲迪瑪升94% 每手賺2250元

鑫苑服務昨日正式掛牌，早段曾高見4.2元，較招股價2.08元，升101.9%，一手1000股計，不計手續費，每手賺2120元，但其後升幅大為收窄，收報2.95元，升41.8%，不計手續費，每手帳面賺870元。規模較小的傲迪瑪汽車（8418）首日上市升93.75%，每手帳面賺2250元。前日表現驚喜的內地軟件股魯大師昨日曾高見11.16元，升29.7%，較招股價2.7元高出約3.13倍，惟收市則倒跌8.1%，收報7.9元。

信誠：不建議追貨魯大師

耀才證券行政總裁許繹彬認為，大市氣氛好轉帶動新股表現，散戶投資新股前，可留意公司是否屬熱炒板塊及其集資額規模，集資額較細的公司一般貨源較少，炒上的機會較大。他提醒，不少半新股已累積一定升幅，散戶入市前要平衡風險。

值得留意是，下周將會有8隻新股上市，信誠證券聯席董事張智威估計，新股熱潮或會延續至下周，市值較細的新股爆升機會較大，但他直言炒新股只會炒上市首一、兩天，不建議追貨投資魯大師，認為其股價已脫離基本面。他提到，市值較大的半新股百威亞太及滔搏基本面不錯，例如百威亞太（1876）被納入國際指數，有助其股價表現。

另外《彭博》引述知情人士透露，嬰幼兒配方奶粉生產商中國飛鶴已通過港交所上市聆訊，計劃來港上市並集資10億美元（約78億港元）。另彌明生活百貨（8473）宣布，昨日已提交轉主板申請，認為此舉可吸引更大投資者基礎及提高股份交投量。