貿戰脫歐有轉機 港股急彈600點 本地股借機翻身 夜期高水近300點

明報記者 陳偉燊

全周倒升 扭3星期跌勢

港股過去一周累計由跌轉升，全周上升487點，扭轉過去連跌3周的局面，此前3個星期累計下跌1531點。昨日成交額則較周四增加195.39億至986.2億元，而且恒指一舉升穿10天線、20天線及50天線（見圖）。「北水」全周淨流入55億元，主要吸納匯控（0005），該股連續3日獲內地投資者淨買入共18億元。

北水續掃匯控 3日淨流入18億

在昨日大升市下，一眾近期弱勢的本地股全線抽高。十大升幅大藍籌中，本地股佔一半，主要為地產股包括新地（0016）、恒基地產（0012）、長實（1113）及九倉置業（1997），四股均升3.5%以上。

在投資者憧憬貿易戰降溫下，工貿股獲投資者垂青，創科（0669）升幅高達6.31%，冠絕恒指成分股。股價已落後多時的利豐（0494），亦罕見炒高2.35%。

另物管股更全線反彈，雅生活（3319）創上市新高，昨日再升1.57%，高見22.65元報收。

憧憬匯率協議 人幣揚

在市場盛傳中美貿易談判會敲定匯率協議下，在岸官方人民幣昨午收盤見7.1，升0.35%，升246點子（1元等如10000點子），離岸人民幣昨晚升至7.0894。

大華繼顯董事梁偉源認為，由於市場憧憬中美貿易戰談判會達成部分協議，延後落實加徵關稅，加上此前港股累積跌幅較大，吸引買盤追入。但是就算談判順利，他預期，下周港股開高後，以目前走勢而言，充其量再升300點而已。

一眾本地地產股做好，他預期，這或反映投資者對下周特首新一份《施政報告》有正面的看法。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡指出，在投資者憧憬中美貿易戰可能達成協議，及憧憬施政報告有新消息，刺激一眾本地地產股做好，亦帶動本地股買賣氣氛。

然而，礙於經濟數據欠理想，加上本地仍有可能爆發衝突，因此短期會在26,500點或見阻力，在整個第四季升勢會受制於27,000點。