砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起

Hmlet目標港出租房間千個

Hmlet創辦人及行政總裁Yoan Kamalski表示，Hmlet Zion Apartments將於今年11月正式開幕，為旗下品牌於香港最大項目，頂層（即27樓）設立共享空間及天台燒烤區，供住客聯誼。集團目前在港提供250間客房，保持入住率達95%，計劃於今年年底前增至400間，並目標在2020年底提供1000間房間。

資料顯示，上述物業由「麻雀館大王」石鑑輝家族持有，曾於2016年底招租，當時實用241方呎1房戶，月租叫價1.31萬元，呎租叫價54元。

Yoan Kamalski續指，集團未來投資在全球4個國家、10個城市，進一步實踐其獨特的共居概念，為年輕人打造更好的生活。集團自2016年成立以來，已在香港、新加坡、悉尼、東京開設逾90個共居空間，目標於2019年底提供2400間客房，並計劃擴展至澳洲墨爾本和布里斯本等城市。