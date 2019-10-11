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房地產協會籲空置學校建過渡屋

【明報專訊】新一份《施政報告》將於下周出爐，香港房地產協會昨日提出短中長期增加土地及房屋建議。該會會長黃俊康表示，市場房屋需求殷切，特別是劏房戶，故短期而言，建議政府將現時空置學校，以組裝合成建築法興建過渡性房屋，預計能提供4700伙，同時亦建造可居住用的躉船，解決短期房屋供應。

至於中期方案，該會執行委員會副主席葉少明指，支持政府推行土地共享計劃，與土地持有人共同開發土地。另在《收回土地條例》下，建議政府統一向所有農地持有人以甲級農地補償價補償，並適度上調補償金以避免出現司法覆核，將土地作公屋發展。至於調高補償金的幅度，該會未有研究，並指一般農地每呎900至1000元， 而洪水橋、元朗南的農地價每呎高達逾2000元。

建議提高新界地積比至10倍

葉續指，政府可以換地方式或向土地持有人收回土地，同時建議政府採納港大提出的土地區劃整理及土地債券方式處理，以加快發展新界土地。至於祖堂業權問題，該會則建議修改氏族制度，並據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》的機制，將祖堂制度以公司形式股份化，80%以上同意後可處理祖堂地。

該會又提出長期方案增加土地，建議全面提高新界地積比率至10倍；另建議政府將新界北部地區成為香港的「都市副中心」，發展零售、創新及文化創意產業，加上鄰近深圳，具發展優勢。另該會亦支持政府推行空置稅，並希望藉控制發展商將已完成的住屋推出市場。

香港房地產協會由發展商、工程承建商和地產發展相關行業的專業人士如建築師、測量師、工程師等組成，公司會員包括嘉華（0173）、另中資包括中海外（0688）、萊蒙國際（3688）、麗豐（1125）、億京、置業國際等。

相關字詞﹕增加土地供應 香港房地產 施政報告

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