匯璽III加推 75伙低於700萬

料下周與愛海頌短兵相接

可留意的是，今批新推單位，有75伙實用面積267及271方呎開放式戶，折實價618萬至697萬元；最貴一伙為實用面積528方呎2房戶、折實價1602.3萬元、折實實呎3.03萬元。匯璽III於上月經過兩輪銷售後，至今累售逾680伙。

愛海頌昨開放兩房示範單位

至於長實愛海頌，昨正式對公眾開放設於紅磡置富都會商場的示範單位。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌今日起收票，料短期加推單位應市，最快下周開售。愛海頌昨日向傳媒開放全新兩房連裝修示範單位，以第3座28樓E室為藍本，實用面積507方呎；大廳擺放橙色梳化和掛畫作裝飾，營造時尚味道；廚房採開放式設計，工作枱伸延至旁邊的長形餐枱，使廚房和飯廳融匯一體。另睡房與主人房打通，擴大戶主的使用空間。

君譽峰傲瀧連錄撻訂個案

社會氣氛更趨緊張，再有新盤買家撻訂；恒地（0012）北角君譽峰新錄撻訂，為6樓D室實用面積205方呎開放式戶，原於上月底以543.99萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約27萬元。

另新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，於上月底以4043.9萬元售出的16座地下B室特色戶、實用面積1609方呎連777方呎花園，買家也取消交易，料遭沒收5%訂金逾202萬元。本報統計，本月迄今主要新盤共錄約10宗撻訂，等同上月全月約13宗近八成。