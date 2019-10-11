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上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少

【明報專訊】受反修例風波影響，加上中美貿易戰持續，物業交投大幅回落，連帶涉及辣稅的物業買賣亦大幅減少，涉及三大辣稅的成交上月只有1220宗，創2014年7月後超過5年來最少。值得留意，有關數字主要反映8月樓市表現。

三辣稅共收9.778億 按月跌24%

稅務局最新公布，9月份涉及雙倍印花稅（DSD）、買家印花稅（BSD）、額外印花稅（SSD）的成交共有1220宗，較8月份的1730宗減少29.5%，並創2014年7月後雙倍印花稅正式刊憲後的新低。至於金額為9.778億元，按月減少24.2%，並為今年2月後新低。在三大辣稅中，跌幅最多為涉及買家印花稅BSD之成交，上月只有107宗相關買賣，按月減少55.8%，涉及稅款2.314億元，按月減少30%，並創今年2月創得94宗、2.087億元後最少。

業界：反映投資者觀望氣氛濃厚

但要注意的是，雖然涉及雙倍印花稅DSD的成交涉1084宗，按月少25.5%，但若撇除雙倍印花稅於2014年7月25日刊憲當月，有關數字為有雙倍印花稅以來新低，其中涉及的住宅部分有247宗，為今年2月錄得197宗後最少，而涉及非住宅的則有837宗，為2016年3月後有紀錄新低。期內涉及稅款為7.265億元，按月少22.5%，並創今年2月後新低。至於涉及額外印花稅SSD之成交，上月有29宗，按月減少12.1%，為今年最少，涉及1990萬元稅款，較8月減少11.5%。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，買家印花稅成交大跌，反映投資者或內地客入市成交減少，主要是現時未必是投資最佳時機，相信投資者短期內都會採觀望態度，料最少觀望至年底，投資者才會比較積極入市。

相關字詞﹕辣稅成交 額外印花稅 雙倍印花稅 買家印花稅

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