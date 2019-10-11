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太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前

【明報專訊】近月多個地區爆發警民衝突，連龍頭屋苑鰂魚涌太古城，亦不敵暴力事件，一個兩房「則王」樓價跌穿千萬元關口，最新以983.8萬元易手，做價重返3年前水平；而元朗錦田爾巒一個特色單位，早前以2450萬元易手，原業主持貨8年勁蝕超過830萬元，蝕幅逾27%。

明報記者 林尚民

除新盤以低價開售外，二手龍頭屋苑成交價亦時光倒流，重返3年前水平。

中原地產高級區域營業董事張光耀指，太古城剛錄本月首宗成交，單位為實用面積580方呎的齊宮閣低層D室兩房則王，原叫價1080萬元，放盤不足一周，減價至983.8萬元售出，實呎16,962元，為今年1月後屋苑同類首度跌穿千萬元關口，並重返2016年10月水平。原業主2012年650萬元購入，持貨7年帳面獲利333.8萬元或51%。

屋苑對上一宗低於千萬元成交，要追溯到今年1月，位於天山閣低層H室，實用面積582方呎，以999萬元沽出，但當時單位最終未能完成交易。同類實用面積580方呎海星閣低層G室，2016年10月以984萬元售出。

爾巒特色戶轉手 5年蝕830萬

新界豪宅亦錄大幅蝕讓個案，土地註冊處顯示，元朗錦田爾巒茵羅洛斯大道1座頂層A單位，實用面積1683方呎，另設天台及平台，上月連兩個車位以2450萬元易手，實呎14,557元。資料顯示，原業主2014年8月2809.5萬元購入，及後再以共200萬元購入兩個車位，共涉3009.5萬元，持貨5年後帳面蝕559.5萬元，若連同佣金、厘印費等料實蝕逾830萬元或27%。

另外，富誠地產高級客戶主任曾遠東表示，慈雲山慈愛苑3期K座愛華閣高層5室，實用面積650方呎，3房1套間隔，以643萬元（未補地價）成交，實呎9892元。屋苑M座一個同面積單位，今年6月曾以700萬元（未補地價）、實呎10,769元創下屋苑售價及呎價新高紀錄，今次售出之單位成交價回落逾8%。

九肚金鞍花園實呎7萬貴絕新界

不過，土地註冊處資料顯示，沙田九肚山金鞍花園一幢洋房，實用面積2541方呎，上月以1.78億元易手，實呎70,051元，創新界洋房呎價新高。原業主則早於2002年以2480萬元購入，持貨17年帳面獲利1.532億元，賺幅6倍多。

愛炫美4房呎租跌穿30元

租務方面，市場消息指，荃灣海之戀．愛炫美3A座高層B室，實用面積1162方呎，4房間隔，享海景，以3.4萬元租出，呎租約29元。業主2018年以約2189萬元購入，未扣除管理費等，現租金回報僅約1.9厘。

相關字詞﹕海之戀．愛炫美 爾巒 蝕讓成交 樓價回調 二手成交 太古城

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