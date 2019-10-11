經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：從火箭莫利 看美心伍氏

【明報專訊】NBA火箭總經理莫利（Daryl Morey）在網上發帖文，支持香港爭取自由，當然令到國內人士不滿，不少商業贊助及交流立即停止。雖然NBA行政總裁阿當施華（Adam Silver）撐莫利，話他們有言論自由，這點大家都同意，如果他們與中國沒有任何往來，的確可以肆意批評，現在不但NBA與中國有交流，火箭更是中國球迷的第一大寵兒球隊，莫利這樣說，中國有一句話來形容，這叫「打着紅旗反紅旗」。

美政經猛人力撐 事情變複雜

本來這件事很容易解決，只要莫利作出很柔和道歉，事情很快就會不了了之，但現在似乎不太可能，美國政經界不少猛人，包括希拉里等都支持莫利言論自由，無形中將莫利擺上枱，事情變得更加複雜，現在他想道歉也不能，NBA與中國的關係將會一下子回到冰河時期，不知幾時才可以回暖。

有人話中國政府及中國人太小器，莫利的確有言論自由，不用即時斷絕所有商業贊助及交流。很多人不明白言論自由的意思，並不是想講什麼就可以講什麼，而是不想講可以唔講，NBA行政總裁阿當施華較早前就洛杉磯快艇老闆的種族歧視言論判罰250萬美元，今次就話言論自由，不但自相矛盾，而且似乎龍門任阿當施華隨意擺放，但是阿當施華不知道，中國人民亦有罷睇NBA的權利。

示威者破壞店舖 反助美心內地生意

相比社運人士對香港美心伍氏，中國人民對NBA的表現其實是相當溫和，在重陽節幾日假期，除了港鐵被猛烈摧殘之外，另外一個受重創的企業應該是美心，如果中國人民反應不對，社運人士應該以後不去幫襯美心旗下的食肆或者餅店，而非破壞美心的店舖，但社運人士可能未有留意，他們這樣做間接替美心做宣傳，有助美心內地生意長遠發展，這或者可以說塞翁失馬。

至於莫利以及NBA總裁阿當施華的結局如何，我估計他們在收到一筆由火箭以及NBA發放的恩恤金之後， 就會一起離職，NBA賽事亦會繼續在中國播放。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大
蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大
Webb揭招股書列「決策可不符股東利益」
Webb揭招股書列「決策可不符股東利益」
領展高位累跌近兩成 將進熊區
領展高位累跌近兩成 將進熊區
美傳放寬向華為供貨 科技股急升
美傳放寬向華為供貨 科技股急升
魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎
魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎
李小加：不後悔提購倫交所
李小加：不後悔提購倫交所
花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」
花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」
3銀行齊加港元定存息 高見2.65厘
3銀行齊加港元定存息 高見2.65厘
迅銷全年純利升5%
迅銷全年純利升5%
IATA：全球空運量創逾十年最長跌浪
IATA：全球空運量創逾十年最長跌浪
MSCI：11月起科創板可納入GIMI指數
MSCI：11月起科創板可納入GIMI指數
「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施
「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施
降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治
降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治
吉利9月汽車銷量 跌幅收窄至9%　
吉利9月汽車銷量 跌幅收窄至9%　
憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩
憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩
分析：日美貿易協議或違世貿規例
分析：日美貿易協議或違世貿規例
美證交會再拒批比特幣ETF申請
美證交會再拒批比特幣ETF申請
張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納
張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納
力伍：中金伙拍騰訊東山再起？
力伍：中金伙拍騰訊東山再起？
技術取勝：吉利再逼近14元阻力
技術取勝：吉利再逼近14元阻力
盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股
盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股
疑似舟山首富被金沙追債
疑似舟山首富被金沙追債
劉思明：科網股受捧 互聯網醫療股可吼
劉思明：科網股受捧 互聯網醫療股可吼
周顯：財技炒股如逆練九陰真經
周顯：財技炒股如逆練九陰真經
譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑
譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑
曼徹斯特媒體城租務需求旺 投資者須留意租金管制進展
曼徹斯特媒體城租務需求旺 投資者須留意租金管制進展
太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前
太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前
上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少
上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少
匯璽III加推 75伙低於700萬
匯璽III加推 75伙低於700萬
房地產協會籲空置學校建過渡屋
房地產協會籲空置學校建過渡屋
砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起
砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起
花園街舖租返9年前水平
花園街舖租返9年前水平