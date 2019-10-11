湯文亮：從火箭莫利 看美心伍氏

美政經猛人力撐 事情變複雜

本來這件事很容易解決，只要莫利作出很柔和道歉，事情很快就會不了了之，但現在似乎不太可能，美國政經界不少猛人，包括希拉里等都支持莫利言論自由，無形中將莫利擺上枱，事情變得更加複雜，現在他想道歉也不能，NBA與中國的關係將會一下子回到冰河時期，不知幾時才可以回暖。

有人話中國政府及中國人太小器，莫利的確有言論自由，不用即時斷絕所有商業贊助及交流。很多人不明白言論自由的意思，並不是想講什麼就可以講什麼，而是不想講可以唔講，NBA行政總裁阿當施華較早前就洛杉磯快艇老闆的種族歧視言論判罰250萬美元，今次就話言論自由，不但自相矛盾，而且似乎龍門任阿當施華隨意擺放，但是阿當施華不知道，中國人民亦有罷睇NBA的權利。

示威者破壞店舖 反助美心內地生意

相比社運人士對香港美心伍氏，中國人民對NBA的表現其實是相當溫和，在重陽節幾日假期，除了港鐵被猛烈摧殘之外，另外一個受重創的企業應該是美心，如果中國人民反應不對，社運人士應該以後不去幫襯美心旗下的食肆或者餅店，而非破壞美心的店舖，但社運人士可能未有留意，他們這樣做間接替美心做宣傳，有助美心內地生意長遠發展，這或者可以說塞翁失馬。

至於莫利以及NBA總裁阿當施華的結局如何，我估計他們在收到一筆由火箭以及NBA發放的恩恤金之後， 就會一起離職，NBA賽事亦會繼續在中國播放。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]