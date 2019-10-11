譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑

近日來自美方的負面新聞眾多，最主要的包括把28家中國有關監控和AI的高科技公司，如海康、大華、曠視、科大訊飛和商湯等，放到「黑名單」上，後來更宣布將禁止某些美國認為跟新彊有關的中國官員入境（只有宣傳作用，毫無實際效果）。

如認真落實執行黑名單，禁止任何美國公司跟它們來往，對中國AI發展確有重大影響。首當其衝的是曠視，正計劃今年內上市，保薦券商為高盛、花旗和摩根大通，現在能否繼續都成疑。

我亦早已解釋過，即使中國在5G和AI應用層面，包括臉孔和更先進的gait recognition（步姿辨認）上取得領先，但Achilles heel（最弱點）仍是晶片技術，仍主要倚賴Nvidia的GPU，和其他晶片供應商如AMD、Intel和Xilinx等。

據聞中國公司如YMTC（長江存儲）的NAND製造技術追得頗快，只落後韓美一至兩年，明年將可量產64層產品。CXMT（合肥長鑫）主攻DRAM，技術落後較多，超過三年以上，暫仍只能生產一些低端產品。聽起來前景不錯，但要小心的是所有生產設備仍主要來自美國的Applied Materials和KLA Tencor，加日本的Tokyo Electron和荷蘭的ASML等，有愈來愈大的被禁運風險（歐、日或好一點，但仍肯定倚賴美國技術）。

除此亦有美國正考慮展開我早提醒過的金融戰，包括禁止中概股到美國上市，或甚至迫已上市的退市，以及限制美國政府相關的退休基金投資到中國。暫時我不太擔心這方面發展。我認為保留阿里、拼多多、百度等公司在美國上市，對美國有利，除藉此賺錢，更猶如挾持人質，是隨時可利用的棋子。正因如此，阿里才會考慮來港上市，但最近可能因香港情况轉壞而稍有延遲。

減對華貿易逆差 淨流入美國資金也減

企圖阻礙美資流入中國的效用也不可能太大，因為這跟減少對華貿易逆差是有矛盾的。在經濟學上，經常帳和資本帳是必須平衡的（特朗普當然不懂也不管），所以如中國貿易順差減少（仍未有迹象），淨流入美國的資金也必定減少。這情况可來自中國減少購買美國國債、股票和直接投資（已在發生），但同時美資亦極可能逐漸增加在中國股、債市場的投資，尤其如直接投資也在減少。加上中國在MSCI全球指數的佔比只有4%不到（A+H+中概），已遠比中國兌全球GDP的15%佔比低，要再減絕不容易。

應非人為的意外事件當然是NBA火箭隊總經理Daryl Morey發出類似支持香港示威者的tweet，引起軒然大波。雖他很快就撤回，並解釋之前並不充分了解情况，後來跟多人討論後，明白事情複雜，所以把tweet撤回。NBA既要表態支持言論自甴，但又企圖跟Morey劃清界線，結果兩邊不討好。NBA深入美、中兩國人心，所以兩國政府都感受到政治壓力，而必須表態和採取某些行動。中國CCTV巳決定停播NBA在華的數場季前表演賽，很多公司如騰訊（0700）、李寧（2331）和安踏（2020）等，亦自發取消跟NBA的各方面合作。美國的一些政客亦當然趁機抽水，特朗普也被迫發言，但明顯有保留，似乎顧慮到對貿易談判的影響。

NBA風波迫使兩國政府必須表態

除壞消息外，其實近日雙方也有釋出一點善意。中國似乎答應增購了一點大豆和豬肉，而美國方面也有傳聞將稍為放寬對華為手機，非敏感技術的零件供應（機站仍嚴控）。

噪音那麼多，我們怎判斷對這輪談判的影響呢？我認為應採用Peter Navarro發明的兩條規例：

（1）萊特希澤（Lighthizer）規例： 所有談判必須在閉門情况下進行，更必須保密，不可漏風給傳媒。

（2） 納瓦羅（Navarro）規例： 除了直接來自萊特希澤口中的消息，其他的全屬fake news，如投資者誤信，必輸錢。

我有幸在華盛頓見過萊特希澤，曾親耳聽過他對中美談判的一些觀點，在3周前文章中已討論過，但值得重提一次。他不停重複說在談判中，他將盡量"stay in the lane, stay out of the news"，意思是他不想被貿易以外的問題影響談判，包括國防、意識形態或香港等等。當時NBA風波仍未發生，但我相信仍不想被這件事影響談判。

另一重點就是保持低調，不向傳媒散播謠言。所以雖然有傳聞副部級談判沒什進展，尤其在知識產權和強迫性技術轉移上，更曾傳出劉鶴帶領的代表團將提前離去，但據說後來又澄清並無此事。對我來說，按照萊特希澤規例，這些全屬謠言，並不可信。

在峰會上萊特希澤解釋5月談判曾接近成功，但因為中方改革派未能成功說服鷹派，而最後導致談判失敗。他更斷言美國只可跟改革派談判，因為只有他們才明白協議有利於中國長遠發展。

其實在數月之前已從陸克文（Kevin Rudd）口中聽過同樣說法，但按照納瓦羅規例，只可相信萊特希澤自己講的說話。數日前，黑石老闆Steve Schwarzman，他雖非萊特希澤，但絕對是一位超重量級人物，在CNBC訪問中，竟說這是一次三方會談： 美方、中方改革派和中方鷹派！不知道他們的觀點是否正確，但我充心希望在大敵當前的此刻，無論在中美貿易，或香港問題上，中國人能夠表現團結，合力克服困難。

料必要時購波音客機收窄貿易順差

明顯今次中方是充滿誠意的。其實副部級的先頭部隊早在上月中已抵達華盛頓進行技術談判（連累我當時訂酒店都有困難）。今次部長級談判團更包括了副總理劉鶴，商務部長鐘山，人行行長易綱，和其他多位重要官員。我認為中方固然將悍衛之前訂下三條底線，但極願意以大量增購農作物作為達成一個所謂skinny deal（狹窄協議）。我估計如有必要，中方甚至可能答應重新訂購波音客機，以此收窄貿易順差。以前我已解釋過，過去一年，因為737 Max的安全問題，中方不能再訂購飛機，所以更難縮小順差，試問多少噸大豆才能抵消一架飛機？

特朗普本來表示極不願接受一個skinny deal，一直在追求一個所謂comprehensive deal（全面協議）。但近日口風已有所動搖，表示有可能接受一個partial deal（部分協議）。為何有此改變？原因當然是政治。他的政治麻煩日益嚴重，除通烏門外，他亦被國會調查稅務問題，但白宮已表示對彈劾調查將不會合作，甚至漠視subpoenas（傳票）。此舉可被控藐視國會，可以把美國陷入憲法危機！除此他更故意挑戰法律，竟然呼籲中國也幫助調查競選對手拜登！鷸蚌相爭，漁人得利，最受惠的當然是人氣急升的沃倫（Elizabeth Warren）。

有人形容如特朗普想成功連任，必須成功做成一宗大刁。無奈近日朝鮮談判再度觸礁，伊朗問題日益緊張，連USMCA都尚未能通過。相反美軍撤離敘利亞北部，拱手相讓給土耳其，亦即出賣庫爾德部落盟友（香港示威者應以此為誡），但同時又企圖恐嚇將摧毀土耳其經濟。連跟歐盟都真的打起貿易戰，到處樹敵，真的無比愚蠢！所以剩下來，跟中國談攏一個部分協議，可能巳是他的最好選擇。

大部分人對談判仍然悲觀，因為已出現過太多次狼來了。我不知道結果，也不預期這一輪談判就能達成協議，但又一次暫時停火協議的可能性絕不是零。如能將本月15日美國把2500億美元中國貨品關稅從25%提升至30%推遲，已算談判有點成效。當然最後可能需要等到11月兩個元首在智利APEC峰會再見面時，協議才可拍板。

中美協議無望 港府毋須顧忌國際輿論

如今輪談判有進展，除大大利好投資巿場外，連對美國的香港人權法案推進速度，都必有一定影響。良好結果將有利於給予香港政府較大空間處理動亂。

相反即使談判再次決裂，也可能仍對香港有重要影響。政府將可能覺得香港經歷了超過4個月的嚴重動亂，已到民不聊生地步，從法治以至尤其人道立場，不可能再只因擔心國際輿論和中美貿易談判而坐視不理。既然已無望能達成協議，就更不必再顧慮太多。

所以這幾天的談判極為關鍵，無論成與敗，都或許成為香港局勢下一步發展的重要催化劑！

（中環資產持有阿里、拼多多、騰訊、李寧、安踏、Nvidia、AMD、Applied Materials、KLA Tencor、Tokyo Electron和ASML 財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]