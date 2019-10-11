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周顯 投資二三事

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周顯：財技炒股如逆練九陰真經

【明報專訊】看《射雕英雄傳》，西毒歐陽鋒最厲害的武功是「逆練九陰真經」，我忽然想到，我玩的財技炒股法，豈不就是一種逆練的武功？

財技本來是一種sell side的知識，是給上市公司老闆用的。然而，投資者把這技術反方向來想，從上市公司財技的動作，反過來去推斷公司的經營狀况，以及老闆心中的未來動向。

這種逆練的財技炒股法，古以有之，例如從公司的帳目和價格，假如太過廉宜，就會有人去賭它將會私有化，這也是財技投資法的一種。

無心寫書 反成多產年

今年太忙也沒心情，本來不打算出書，可是收拾舊稿，出了兩本關於男女關係的書，名字太長，長到我都記不起了。又因鼓勵拍檔出書，和他合作寫了一本關於抗爭運動的書，書名叫《逆權之怒》，結果頗為暢銷，剛剛又完成了續集，叫《逆權之暴》，很可能還會在12月出版第三集。然後，我寫了一本關於我和許多名人交往的文集，結果，今年可能變成了我出書最多的一年。世事真是難以預料。

其實，出書本身賺不了什麼錢，這正如寫專欄，在今時今日也賺不了什麼錢，不過台灣話有一句話叫「牽豬哥賺暢」，意即帶公豬去打種，工錢很少，不過過程卻很高興，這界外效益才是賺了的。

寫作的過程就像生孩子，既痛苦，又快樂，不過，沒有痛苦的快樂，通常只是過眼雲煙，經過了煎熬才得到的快樂，才能長久和深刻……這些是人生哲學，扯得太遠了。

[周顯 投資二三事]

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