張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納

全球金融市場昨日劇烈波動，先是傳出副總理劉鶴或提早離開美國，其後白宮否認；後有報道指中美無法就核心議題如技術轉移、知識產權等問題達成共識，談判很可能失敗云云，美股期貨受到消息影響而上衝下墜。到港股開市下跌後，彭博社又指美國正考慮與中國達成匯率協議，作為有限度貿易協議的一部分，美方亦將停止向中國徵收原定下周實施的關稅，又有報道說特朗普將允許美國企業向華為供應非敏感零部件，恒指期貨又從低位一度反彈逾300點。美股期貨變化更劇烈，3個小時內出現4次超過1％的升跌。

貿易談判消息主導全球市况

美國近期經濟數據轉弱，特朗普亦應該清楚向中國徵收的關稅中，相當部分由美國企業承擔。一旦涉及大量消費電子產品的關稅清單如期實施，美國經濟將雪上加霜，明年陷入衰退的概率大增，連任就變得渺茫。理性的話，應至少達成有限度協議，中國購買美國農產品，其他核心議題如技術轉移、知識產權等就日後再談（即不了了之，成功連任後再說）。

中美談判沒有壞消息就是好消息，如停徵關稅更是大利好，市場反應會正面，恒指應有力重回26,200點以上。只是特朗普每次談判完結不久都違約，中方看到形勢比人強也有機會反口（令年5月破裂就是中方違反承諾）。有好消息也只宜審慎樂觀。

受貿易戰利好消息刺激，萬洲（0288）、瑞聲（2018）升4%及6.3%。美團（3690）稍作整固一天後又再破頂，平安好醫生（1833）周三衝破50元大關後，昨日再升8.2%，汽車股吉利、廣汽（2238）分別升2.7%及3.9%。新股魯大師（3601）升逾2倍，市場在貿易戰這個重大變數下依然有頗多亮點、積極炒作，指數表現欠佳但市况不差。

吉利料銷情穩步改善 回升動力增強

汽車股近期大幅回落後再度轉強，有趣的是自主品牌及中檔合資的吉利、廣汽等，均較豪華汽車的華晨（1114）更強。吉利已升至保歷加通道頂部，廣汽也上破20天線，但華晨才剛由底部嘗試反彈。早前大摩指吉利9月份銷售料有驚喜而上調目標價，集團管理層早前亦指已完全處理好不符合國6標準的庫存。從周期角度看，集團已完成主動去庫存，當銷售回升，就是步入上升周期。9月份最終銷量是3月份以來最多，回升動力正在增強。當然，股價也由低位反彈了30%，也初步反映了行業回暖，短線會反覆，但中線向上機會頗大。

[張兆聰 還看今朝]