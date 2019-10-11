盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股

此外，據過往經驗，在中美貿易談判前，市場普遍憧憬有機會達成部分協議，因此市况多會向好，但接近談判時，市况會轉趨審慎或出現回吐；加上本港社會衝突愈演愈烈，港鐵車站未能全面正常運作，對零售業而言，可謂雪上加霜，料新一季的經濟數據會進一步轉弱，因此對後市的看法仍然較為悲觀。

近日有讀者問及部分股份的股息率高達十幾厘，現時是否吸納良機？在買入相關股份前，有幾個因素必須考慮。一般而言，如此高息的股份普遍是細價股，因此風險亦相對高，而且派息時有機會以股代替現金，屆時有機會衍生出碎股。較理想的收息股選擇會是傳統公用股及房託基金（REITS） ，例如中電（0002）、電能（0006）、煤氣（0003）及領展（0823）等。

公用股較銀行股少受經濟周期影響

由於公用股較少受經濟周期影響，相對上會比銀行股較佳，但必須注意在除息時，股價會作出相對調整。此外，股息有機會因股價下跌而抵消。在熊市之中，公用股亦難倖免走勢轉弱。在選股時，應以股價走勢為先決條件，而非股息率。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]