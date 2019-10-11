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經濟
2019年10月11日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
蔡金強：停駛挫三大主業 股價下跌空間大
Webb揭招股書列「決策可不符股東利益」
領展高位累跌近兩成 將進熊區
美傳放寬向華為供貨 科技股急升
魯大師首日飈2.2倍 逾1年最勁新股 每手賺5900元 張智威：炒風勁散戶需謹慎
李小加：不後悔提購倫交所
花旗稅貸息率稍高去年 業界料經濟前景不明 稅貸「難做」
3銀行齊加港元定存息 高見2.65厘
迅銷全年純利升5%
IATA：全球空運量創逾十年最長跌浪
MSCI：11月起科創板可納入GIMI指數
「股壇壞孩子」轟上市委DQ不公 研司法覆核 港交所：補救期可提措施
降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治
吉利9月汽車銷量 跌幅收窄至9%
憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩
分析：日美貿易協議或違世貿規例
美證交會再拒批比特幣ETF申請
張兆聰：車股轉強 吉利逢低吸納
力伍：中金伙拍騰訊東山再起？
技術取勝：吉利再逼近14元阻力
盧駿匡：熊巿不應只以股息率選股
疑似舟山首富被金沙追債
劉思明：科網股受捧 互聯網醫療股可吼
周顯：財技炒股如逆練九陰真經
譚新強：中美貿談 或成港局勢催化劑
湯文亮：從火箭莫利 看美心伍氏
曼徹斯特媒體城租務需求旺 投資者須留意租金管制進展
太古城兩房則王今年首跌穿千萬 放盤一周劈價百萬 做價重返3年前
上月三大辣稅成交 宗數逾5年最少
匯璽III加推 75伙低於700萬
房地產協會籲空置學校建過渡屋
砵蘭街不足200呎共宅租1.1萬起
花園街舖租返9年前水平
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技術取勝：吉利再逼近14元阻力
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【明報專訊】阿里健康或上試7.5元（圖）
新東方在線中線挑戰14元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港鐵推臨時減租 首批目標小租戶 商戶：關站拖累人流 租務部未覆減租方案
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