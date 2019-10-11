力伍：中金伙拍騰訊東山再起？

國內首家中外合資投行中金出生於1995年，其「爸媽」為建行和摩根士丹利等。它兼具國資和國際血統，可謂含著金鎖匙出世，上世紀90年代末至21世紀初，中金壟斷大型國企海內外融資上市，為其後來成為投行一哥奠定堅實的基礎。

中金一直抱守國企這塊陣地，忽略了創業板和中小企業上市機遇，2010年後業績開始下滑，2015年營業收入和淨資產排名跌出20之外，綜合地位和實力一落千丈，被媒體稱之為沒落貴族。從年少成名到一朝隕落，三十年河東三十年河西，中金何以淪落至此？弊端在於業務太過單一，宏觀政策及市場環境一有風吹草動，便有傷筋動骨之虞。過於注重國企資源，忽視市場新機遇。

結合金融科技財富管理謀脫困境

挑戰與機遇再次降臨。在互聯網科技與去槓桿襲擊之下，大小券商都身陷交易佣金不斷減少的困境，擁抱金融科技和轉型財富管理是他們的不二選擇。

中金財富管理轉型之路鋪排3年，方露出真容。2016年11月中金167億元收購中投證券、2017年騰訊28億元入股中金成為其第三大股東、2019年阿里巴巴入伙、交通銀行副行長沈如軍任中金掌門人、2019年中投證券正式易名中金財富、2019年中金與騰訊宣布成立合資技術公司。

資本市場曾熱烈回應中金與騰訊攜手合作，當年騰訊28億元入股中金， 中金公司與騰訊股價雙雙上漲，中金公司更曾創出單日漲幅18.19%新高。

中金公司表示，成立合資技術公司的目的是利用金融科技加速中金財富管理和零售經紀業務規模化、數碼化和智能化。透過與騰訊在精準營銷、大數據分析等方向的深度合作，公司將得以擴大客戶規模，並為客戶提供更加個性化、差異化的財富管理產品及服務。

關鍵在騰訊是否導入最核心技術

在中金看來，此次擬成立合資技術公司是把握財富管理領域數碼化發展的重大機遇。而關於中金與騰訊合作，業內解讀為中金看中的是騰訊理財通的團隊及其流量入口。合資技術公司註冊資本5億元，中金、騰訊數碼各佔51%和49%的股份，中金佔大頭。業內認為合資子公司的設立以服務中金為導向，把騰訊的技術和平台優勢轉到中金這邊，幫助中金解決其財富管理業務的短板，擴充客群來源和類別，利用大數據分析識別高淨值客群，提升中金財富管理規模和效益。截至2019年上半年，中金共有60,196客戶，每戶平均資產超過1300萬元人民幣。

不過，中國財富管理市場競爭激烈，過去幾年中國券商轉型財富管理並不成功。中金與騰訊的合作能否達成中金所願，關鍵在於後續騰訊是否導入最核心的流量和技術。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]