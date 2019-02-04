美證交會再拒批比特幣ETF申請

未符防止詐騙操縱標準

Bitwise全球研究主管霍根（Matt Hougan）為SEC仔細審查其申請表示感謝，稱SEC提供的詳細回饋，為比特幣ETF申請者提供了清晰途徑，未來將繼續與SEC進行富有成效的接觸，並打算在適當時候重新提交申請。Bitwise自1月起提出比特幣ETF申請，而SEC的裁決一再推遲。Bitwise建議中的ETF追踪多個加密貨幣交易所的價格，並將比特幣存放於受監管的第三方機構。

迄今未有申請成功闖關

SEC早前曾經表示，當加密貨幣市場有足夠的透明度和流動性時，比特幣ETF將獲批准發行。SEC主席克萊頓（Jay Clayton）稱，當局有嚴格的規則和監管，確保投資者不會操縱股市，但這些措施和規管在加密貨幣市場基本上都沒有。

（綜合報道）

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