美證交會再拒批比特幣ETF申請

【明報專訊】美國證交會（SEC）再次拒絕批准發行比特幣ETF申請。SEC的聲明稱，Bitwise資產管理及紐交所群島交易所（NYSE Arca）建議的比特幣ETF，不符合防止詐騙及市場操縱標準。比特幣ETF是要讓投資者在毋須實際購買或儲存比特幣的情况下，投資於這種加密貨幣。但SEC迄今未批准任何比特幣ETF發行申請，恐其存在監管漏洞，為數碼貨幣投資帶來障礙。比特幣價格昨日微升，在8500美元以上徘徊，過去3個月價格下跌三成，但今年迄今仍上漲逾130%。
未符防止詐騙操縱標準
Bitwise全球研究主管霍根（Matt Hougan）為SEC仔細審查其申請表示感謝，稱SEC提供的詳細回饋，為比特幣ETF申請者提供了清晰途徑，未來將繼續與SEC進行富有成效的接觸，並打算在適當時候重新提交申請。Bitwise自1月起提出比特幣ETF申請，而SEC的裁決一再推遲。Bitwise建議中的ETF追踪多個加密貨幣交易所的價格，並將比特幣存放於受監管的第三方機構。
迄今未有申請成功闖關
SEC早前曾經表示，當加密貨幣市場有足夠的透明度和流動性時，比特幣ETF將獲批准發行。SEC主席克萊頓（Jay Clayton）稱，當局有嚴格的規則和監管，確保投資者不會操縱股市，但這些措施和規管在加密貨幣市場基本上都沒有。
（綜合報道）
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