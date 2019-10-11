分析：日美貿易協議或違世貿規例

被視為中美「小協議」藍本

WTO要求成員國在簽署自貿協定（FTA）、經濟伙伴關係協定（EPA）等協議時，表明會在適當時期內撤銷絕大多數貿易關稅。對這條文的一般詮釋，是10年內以貿易額或貨品種類為準，將關稅撤銷率提升至90%左右。

日本政府聲稱，若以貿易額計算，是次美方對日本關稅的撤銷率為92%，日方對美國關稅的撤銷率則為84%。日本政府解釋，這與過去日本與其他國家簽署的協定相同，符合WTO規則。不過，根據英文版的協定文本，汽車及零件的相關記載，僅為「關於關稅撤銷將進一步談判」。多數分析認為，協定的內容並未承諾撤銷相關關稅，但日本政府卻將此視為關稅撤銷，計入了撤銷率。

未談妥項目 不應計入關稅撤銷率

日本去年對美國的出口額為15.47萬億日圓（約1.1萬億港元），其中汽車佔整體的29.2%，汽車零件則佔6%。若剔除汽車相關部分，關稅撤銷率僅為57%左右。貿易談判專家恐日美協定令WTO規則變得有名無實，樹立錯誤的先例。

（共同社）

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