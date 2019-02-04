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憂捲NBA風波Nike股價挫 曾跌3％後回穩

【明報專訊】美國職籃NBA球隊休斯頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）的挺港推文演變成中美政治風波，令籃球產品一哥Nike面臨風險。作為NBA官方球衣供應商，Nike近年成了中國籃球熱潮的主要受益者。華爾街分析師關注到環繞NBA的爭議，會否令Nike利益受損。投資者正權衡事件對Nike的影響，其股價周二曾跌3％，周三則反彈0.9％，昨早段股價微升。

中美昨展開貿易談判之際，美國總統特朗普預告將於周五與中國副總理劉鶴會面，市場憧憬雙方達成臨時協議，美股早段向上，美國10年期國債孳息率升至1.64厘。美國9月消費物價指數（CPI）按年升1.7%，低於預期，給予聯儲局減息空間。聯儲局公布的上月會議紀錄顯示，投資支出、製造業產出和出口方面的長期疲弱狀况變得清晰，恐全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性上升，可能拖累美國經濟。不過聯儲局官員對利率政策陷入分歧，17名官員有7人預計今年將再減息一次，5人認為減息是錯誤之舉，另有5人認同9月減息，但認為不應進一步減息。油組昨表示，會考慮一切選項平衡油市，布蘭特期油價格升0.75%，紐約期油升逾1%。此外，英國與愛爾蘭領袖昨稱仍有可能達成脫歐協議，英鎊兌美元升0.5%。

分析師：中國市場相當重要

美國券商Edward Jones分析師Brian Yarbrough稱，中國市場對市值1150億美元的Nike相當重要。在截至8月底的季度，Nike在大中華區的收入按年升22％，是連續第21個季度實現雙位數的增長。當地上季收入佔集團總收入16％。該品牌的息稅前利潤更有36％來自大中華市場。零售業分析師指出，中國的籃球熱令Nike產品擁有極高的定價能力。

內地銷售連續21季雙位數增長

Nike的競爭對手，包括Under Armour（簡稱UA）等也紛紛發展中國市場，並利用籃球來宣廣品牌。UA安排了金州勇士隊球星居里（Steph Curry）參加夏季亞洲之行，並在北京和上海站亮相。但UA在內地的氣勢仍不及Nike，後者早前才與周四在本港上市的內地運動用品連鎖店滔搏（6110）開設NBA北京旗艦店，是北美以外最大的NBA專賣店。

Nike過去也盡量避免在內地引起政治爭議。據《金融時報》在6月報道，Nike設計師高橋盾（Jun Takahashi）批評中國後，Nike取消了其運動鞋銷售。不過在美國市場，Nike也引起過不少風波。全國美式足球聯盟（NFL）黑人球員卡柏尼克（Colin Kaepernick）在2016年賽前唱美國國歌時，單膝跪地抗議種族歧視。Nike去年無懼爭議，挑選被指「不愛國」的卡柏尼克擔任「Just Do It」經典標語30周年活動代言人之一。

分析：內地發展根深柢固 影響有限

今次NBA風波，Nike未就事件表態，卻未必能置身事外。佛州參議員盧比奧（Marco Rubio）發推文稱，正等待Nike及其正義的代言人說話。品牌諮詢公司Crutchfield and Partners稱，Nike並不是引起今次風波「主角」，只要它不出來站隊，仍可望銷售更多產品。投資機構Susquehanna的分析師波瑟（Sam Poser）稱，市場對Nike的擔憂似乎過慮。他認為中國消費者將Nike視為全球運動品牌，且在中國市場發展逾30年，根深柢固。

（綜合報道）

[國際金融]

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