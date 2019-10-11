降公司秘書資格要求 特許秘書公會：損企業管治

香港特許秘書公會技術諮詢小組成員林英偉（Peter Greenwood）表示，曾諮詢過公會成員以及其他同業公司秘書，專業人士均對港交所本次諮詢建議持反對意見。

諮詢同業專業人士均反對

他表示，公司秘書對企業管治至關重要，不理解在這一職位有大量需求的情况下，港交所為何要放低標準。他表示，按以往經驗，港交所在收到有理有據的反對意見後，都會做出對的決定，希望本次交易所亦可以作出正確決定。

於對港交所諮詢文件的回應中，公會表示，現時對部分上市公司秘書資格的豁免是屬於「特例」而非「常態」，要將豁免修例成新規的做法與港交所以往對公司管治的高要求並不相符。

文件顯示，公會表示不能理解為何業務地點處於海外的公司就可以不受到公司秘書資格的規範，亦懷疑即使由合資格人士輔助3年，如何可以令一位不合格人士就由此而變成專業的公司秘書。